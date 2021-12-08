https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/posrednik-pustovalov-ob-otbore-uchastnikov-programmy-zhilische--1036648262.html

Посредник: Пустовалов об отборе участников программы "Жилище"

Посредник: Пустовалов об отборе участников программы "Жилище"

Подробности о ходе реализации в Абхазии госпрограммы "Жилище", в эфире радио Sputnik рассказал гость программы "Посредник" вице-премьер страны Сергей... 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T16:08+0300

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радио

посредник

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Посредник: Пустовалов Посредник: Пустовалов

Программа "Посредник" выходит в эфир радио Sputnik Абхазия по средам. Она раскрывает детали взаимодействия власти и общества. На этот раз в радиостудию пришел вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов, который курирует социальные и силовое направление в Правительстве. Значительную часть беседы он уделил вопросу реализации в стране госпрограммы "Жилище". Подробности о том, кто стал ее участниками, когда они смогут приобрести собственные квадратные метры, а также о других вопросах, которые курирует Сергей Пустовалов, слушайте в аудиофайле.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посредник, аудио