https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/posrednik-pustovalov-ob-otbore-uchastnikov-programmy-zhilische--1036648262.html
Посредник: Пустовалов об отборе участников программы "Жилище"
Посредник: Пустовалов об отборе участников программы "Жилище"
Подробности о ходе реализации в Абхазии госпрограммы "Жилище", в эфире радио Sputnik рассказал гость программы "Посредник" вице-премьер страны Сергей... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T16:08+0300
2021-12-08T16:08+0300
2021-12-08T16:08+0300
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посредник
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Посредник: Пустовалов
Посредник: Пустовалов
Программа "Посредник" выходит в эфир радио Sputnik Абхазия по средам. Она раскрывает детали взаимодействия власти и общества. На этот раз в радиостудию пришел вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов, который курирует социальные и силовое направление в Правительстве. Значительную часть беседы он уделил вопросу реализации в стране госпрограммы "Жилище". Подробности о том, кто стал ее участниками, когда они смогут приобрести собственные квадратные метры, а также о других вопросах, которые курирует Сергей Пустовалов, слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
посредник, аудио
Посредник: Пустовалов об отборе участников программы "Жилище"
Подробности о ходе реализации в Абхазии госпрограммы "Жилище", в эфире радио Sputnik рассказал гость программы "Посредник" вице-премьер страны Сергей Пустовалов.
Программа "Посредник" выходит в эфир радио Sputnik Абхазия по средам. Она раскрывает детали взаимодействия власти и общества. На этот раз в радиостудию пришел вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов, который курирует социальные и силовое направление в Правительстве. Значительную часть беседы он уделил вопросу реализации в стране госпрограммы "Жилище".
Подробности о том, кто стал ее участниками, когда они смогут приобрести собственные квадратные метры, а также о других вопросах, которые курирует Сергей Пустовалов, слушайте в аудиофайле.