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Проект строительства пятизвездочного гостиничного комплекса обсуждают в Гагре

Проект строительства пятизвездочного гостиничного комплекса обсуждают в Гагре

Глава Гагрского района Юрий Хагуш выступил с докладом перед президентом Абхазии на расширенном совещании в среду 8 декабря. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Проект по строительству гостиничного комплекса уровня "пять звезд" обсуждается в Гагре, об этом сказал глава Гагрской администрации Юрий Хагуш на расширенном совещании, который проводит президент Аслан Бжания."На высокой степени готовности находится подготовительная фаза к реализации беспрецедентного по своим масштабам крупнейшего инвестиционного проекта - гостиничного комплекса уровня "пять звезд", сумма инвестиций составит около 20 миллиардов рублей", - отметил Хагуш.Он уточнил, что предполагаемое количество туристов составит около 150 тысяч человек в год. Ожидается создание около одной тысячи рабочих мест. Налоговые платежи от такого объекта составят порядка 400 миллионов рублей в год, большая часть из которых будет уплачиваться в бюджетГагрского района, добавил Хагуш.

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