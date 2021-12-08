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Проект строительства пятизвездочного гостиничного комплекса обсуждают в Гагре
Проект строительства пятизвездочного гостиничного комплекса обсуждают в Гагре
Глава Гагрского района Юрий Хагуш выступил с докладом перед президентом Абхазии на расширенном совещании в среду 8 декабря. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Проект по строительству гостиничного комплекса уровня "пять звезд" обсуждается в Гагре, об этом сказал глава Гагрской администрации Юрий Хагуш на расширенном совещании, который проводит президент Аслан Бжания."На высокой степени готовности находится подготовительная фаза к реализации беспрецедентного по своим масштабам крупнейшего инвестиционного проекта - гостиничного комплекса уровня "пять звезд", сумма инвестиций составит около 20 миллиардов рублей", - отметил Хагуш.Он уточнил, что предполагаемое количество туристов составит около 150 тысяч человек в год. Ожидается создание около одной тысячи рабочих мест. Налоговые платежи от такого объекта составят порядка 400 миллионов рублей в год, большая часть из которых будет уплачиваться в бюджетГагрского района, добавил Хагуш.
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отдых в абхазии, новости, гагрский район, гагра

Проект строительства пятизвездочного гостиничного комплекса обсуждают в Гагре

11:50 08.12.2021
CC0 / / / Новый проект
Новый проект - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
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Глава Гагрского района Юрий Хагуш выступил с докладом перед президентом Абхазии на расширенном совещании в среду 8 декабря.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Проект по строительству гостиничного комплекса уровня "пять звезд" обсуждается в Гагре, об этом сказал глава Гагрской администрации Юрий Хагуш на расширенном совещании, который проводит президент Аслан Бжания.
"На высокой степени готовности находится подготовительная фаза к реализации беспрецедентного по своим масштабам крупнейшего инвестиционного проекта - гостиничного комплекса уровня "пять звезд", сумма инвестиций составит около 20 миллиардов рублей", - отметил Хагуш.
Он уточнил, что предполагаемое количество туристов составит около 150 тысяч человек в год. Ожидается создание около одной тысячи рабочих мест.

"Мультипликативный эффект от реализации такого проекта положительно скажется как и на сельхозпроизводителях, так и на стадии строительства на поставщиках инертных материалов, строительных материалов и подрядных организаций не только Гагрского района, но и всей республики"- сказал глава района.

Налоговые платежи от такого объекта составят порядка 400 миллионов рублей в год, большая часть из которых будет уплачиваться в бюджетГагрского района, добавил Хагуш.
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