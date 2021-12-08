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Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем
Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Три французских истребителя пытались приблизиться к России над акваторией Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T22:44+0300
2021-12-08T22:57+0300
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Три французских истребителя пытались приблизиться к России над акваторией Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.Чтобы предотвратить нарушение границы, в воздух подняли российские Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.Су-27 развернули французские самолеты и вернулись на аэродром базирования. Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины.
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Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем

22:44 08.12.2021 (обновлено: 22:57 08.12.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонкурс "Авиадартс-2021" в Южном военном округе
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Три французских истребителя пытались приблизиться к России над акваторией Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Чтобы предотвратить нарушение границы, в воздух подняли российские Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции, и сопроводили их над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.

Су-27 развернули французские самолеты и вернулись на аэродром базирования. Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами.
США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины.
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