https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/rossiyskie-istrebiteli-soprovodili-frantsuzskie-samolety-nad-chernym-morem-1036653803.html

Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем

Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Три французских истребителя пытались приблизиться к России над акваторией Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный... 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T22:44+0300

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черное море

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Три французских истребителя пытались приблизиться к России над акваторией Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.Чтобы предотвратить нарушение границы, в воздух подняли российские Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.Су-27 развернули французские самолеты и вернулись на аэродром базирования. Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины.

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новости, россия, черное море