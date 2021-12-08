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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/skonchalis-esche-dva-patsienta-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-za-sutki-1036638270.html
Скончались еще два пациента Гудаутского ковидного госпиталя за сутки
Скончались еще два пациента Гудаутского ковидного госпиталя за сутки
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 657 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 141 из них, сообщаает... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 657 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 141 из них, сообщаает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутском ковидном госпитале еще два летальных случая: скончались мужчины 78 и 79 лет.В Гудаутской ЦРБ сейчас на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 20, четыре человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 35 пациентов, трое из них в тяжелом состоянии здоровья.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35697. Зарегистрирован 535 летальных случаев. Выздоровели 28903 человека.
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Скончались еще два пациента Гудаутского ковидного госпиталя за сутки

00:22 08.12.2021 (обновлено: 00:23 08.12.2021)
© Foto / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкПострадавшие в аварии на шахте "Листвяжная" в больнице им. Подгорбунского
Пострадавшие в аварии на шахте Листвяжная в больнице им. Подгорбунского - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Foto / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 657 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 141 из них, сообщаает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутском ковидном госпитале еще два летальных случая: скончались мужчины 78 и 79 лет.
© Sputnik / Леон Гуния COVID -19 в Абхазии
COVID -19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
COVID -19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ сейчас на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 20, четыре человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 35 пациентов, трое из них в тяжелом состоянии здоровья.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35697. Зарегистрирован 535 летальных случаев. Выздоровели 28903 человека.
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