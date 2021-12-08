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Спасатели нашли пропавшую в горах Ткуарчала девушку
Спасатели нашли пропавшую в горах Ткуарчала девушку
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Спасатели нашли в высокогорной части в окрестностях поселка Хухун Ткуарчалского района разыскиваемую в течение сегодняшнего дня... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Спасатели нашли в высокогорной части в окрестностях поселка Хухун Ткуарчалского района разыскиваемую в течение сегодняшнего дня 28-летнюю жительницу поселка Мадину Аргун, сообщает МЧС Абхазии.В условиях холодных ночей и выпавшего в горах снега девушка могла погибнуть от переохлаждения организма, отмечают в ведомстве.Поиски начались после 14:48 и проводились силами личного состава ПСЧ Ткуарчала и Очамчыры.Девушку разыскивали в окрестностях поселка Хухун, а также горном массиве, примыкающем к нему.
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Спасатели нашли пропавшую в горах Ткуарчала девушку

22:30 08.12.2021 (обновлено: 23:12 08.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукТкуарчалские водопады
Ткуарчалские водопады - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Спасатели нашли в высокогорной части в окрестностях поселка Хухун Ткуарчалского района разыскиваемую в течение сегодняшнего дня 28-летнюю жительницу поселка Мадину Аргун, сообщает МЧС Абхазии.
В условиях холодных ночей и выпавшего в горах снега девушка могла погибнуть от переохлаждения организма, отмечают в ведомстве.
Поиски начались после 14:48 и проводились силами личного состава ПСЧ Ткуарчала и Очамчыры.
Девушку разыскивали в окрестностях поселка Хухун, а также горном массиве, примыкающем к нему.
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