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Спасатели нашли пропавшую в горах Ткуарчала девушку

Спасатели нашли пропавшую в горах Ткуарчала девушку

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Спасатели нашли в высокогорной части в окрестностях поселка Хухун Ткуарчалского района разыскиваемую в течение сегодняшнего дня... 08.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Спасатели нашли в высокогорной части в окрестностях поселка Хухун Ткуарчалского района разыскиваемую в течение сегодняшнего дня 28-летнюю жительницу поселка Мадину Аргун, сообщает МЧС Абхазии.В условиях холодных ночей и выпавшего в горах снега девушка могла погибнуть от переохлаждения организма, отмечают в ведомстве.Поиски начались после 14:48 и проводились силами личного состава ПСЧ Ткуарчала и Очамчыры.Девушку разыскивали в окрестностях поселка Хухун, а также горном массиве, примыкающем к нему.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс абхазии