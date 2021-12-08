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Sputnik Абхазия: семь лет в цифрах
Sputnik Абхазия: семь лет в цифрах
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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За семь лет на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 90 тысяч статей, 13 850 подкастов, 7 825 видео, 2 490 фотолент, 832 инфографики.По сравнению с 2020 годом количество подписчиков в социальных сетях Sputnik Абхазия увеличилось в разы. Так, если в 2020 году подписчиков в Facebook было более 47 тысяч пользователей, то сегодня - более 60 тысяч.В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме. Радио Sputnik охватывает всю населенную территорию Абхазии. За это время ведущие радио провели 2 460 часов в эфире и поговорили с тремя с половиной тысячами человек.Журналисты Sputnik Абхазия освещают события по всей Абхазии. За семь лет они проехали около 350 тысяч километров.
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Sputnik Абхазия: семь лет в цифрах

11:00 08.12.2021 (обновлено: 13:17 08.12.2021)
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Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года.
За семь лет на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 90 тысяч статей, 13 850 подкастов, 7 825 видео, 2 490 фотолент, 832 инфографики.
Sputnik 7 лет_РУС - Sputnik Абхазия
По сравнению с 2020 годом количество подписчиков в социальных сетях Sputnik Абхазия увеличилось в разы. Так, если в 2020 году подписчиков в Facebook было более 47 тысяч пользователей, то сегодня - более 60 тысяч.
В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме. Радио Sputnik охватывает всю населенную территорию Абхазии. За это время ведущие радио провели 2 460 часов в эфире и поговорили с тремя с половиной тысячами человек.
Журналисты Sputnik Абхазия освещают события по всей Абхазии. За семь лет они проехали около 350 тысяч километров.
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