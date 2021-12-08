https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/sputnik-abkhaziya-sem-let-v-tsifrakh-1036641154.html
Sputnik Абхазия: семь лет в цифрах
Sputnik Абхазия: семь лет в цифрах
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T11:00+0300
2021-12-08T11:00+0300
2021-12-08T13:17+0300
в абхазии
инфографика
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036644257_0:117:1720:1085_1920x0_80_0_0_cfe164a2a51e64c841756bceeac9215c.png
За семь лет на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 90 тысяч статей, 13 850 подкастов, 7 825 видео, 2 490 фотолент, 832 инфографики.По сравнению с 2020 годом количество подписчиков в социальных сетях Sputnik Абхазия увеличилось в разы. Так, если в 2020 году подписчиков в Facebook было более 47 тысяч пользователей, то сегодня - более 60 тысяч.В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме. Радио Sputnik охватывает всю населенную территорию Абхазии. За это время ведущие радио провели 2 460 часов в эфире и поговорили с тремя с половиной тысячами человек.Журналисты Sputnik Абхазия освещают события по всей Абхазии. За семь лет они проехали около 350 тысяч километров.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036644257_60:0:1660:1200_1920x0_80_0_0_631ed8f07cff5246032d0868858e9446.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, инфографика
Sputnik Абхазия: семь лет в цифрах
11:00 08.12.2021 (обновлено: 13:17 08.12.2021)
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года.
За семь лет на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 90 тысяч статей, 13 850 подкастов, 7 825 видео, 2 490 фотолент, 832 инфографики.
По сравнению с 2020 годом количество подписчиков в социальных сетях Sputnik Абхазия увеличилось в разы. Так, если в 2020 году подписчиков в Facebook было более 47 тысяч пользователей, то сегодня - более 60 тысяч.
В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме. Радио Sputnik охватывает всю населенную территорию Абхазии. За это время ведущие радио провели 2 460 часов в эфире и поговорили с тремя с половиной тысячами человек.
Журналисты Sputnik Абхазия освещают события по всей Абхазии. За семь лет они проехали около 350 тысяч километров.