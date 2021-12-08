https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/tri-cheloveka-s-koronavirusom-skonchalis-v-meduchrezhdeniyakh-abkhazii-za-sutki-1036654705.html

Три человека с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии за сутки

Три человека с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 35826. Зарегистрирован 537 летальных исходов. Выздоровели 28950 человек. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T23:45+0300

2021-12-08T23:45+0300

2021-12-08T23:50+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 8 дек - Spputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 519 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 129 из них., сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.За минувшие сутки призошло еще три летальных случая в медучреждениях Абхазии. В Гудаутском ковидном госпитале скончались 62-летний мужчина и 76-летняя женщина. В российском военном госпитале умерла пациентка 1956 года рождения.В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 42 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 23, четыре человека в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 29 пациентов, двое в тяжелом состоянии здоровья.

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