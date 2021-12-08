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В Дамаске состоялась встреча послов Абхазии и Китая в Сирии

В Дамаске состоялась встреча послов Абхазии и Китая в Сирии

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Чрезвычайные и Полномочные Послы Абхазии и Китая в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба и Фен Бяо встретились в Посольстве КНР в... 08.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Чрезвычайные и Полномочные Послы Абхазии и Китая в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба и Фен Бяо встретились в Посольстве КНР в Дамаске. Об этом сообщил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Дипломат отметил, что равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие России с Китаем создают условия для формирования более справедливого полицентричного миропорядка, где права всех народов уважают и ценят.Китай в качестве одной из ключевых мировых держав, выбрал для себя роль созидательного участника международных отношений, твердо опирающегося в своей деятельности на общепризнанные нормы международного права, цели и принципы Устава ООН, сказал глава МИД Абхазии."Китай последовательно вносит свой вклад в установление мира и стабильности как на Ближнем Востоке, так и в других регионах путем участия в обеспечении гуманитарной и экономической безопасности стран и их граждан", - подчеркнул Ардзинба."Роль Китайской Народной Республики в содействии экономическому развитию дружественной нам Сирийской Арабской Республики будет ключевой наряду с ролью Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", - прокомментировал прошедшую встречу Ардзинба и добавил, что Абхазия приветствует подход Китая во внешней политике.

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