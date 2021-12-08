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В Москве открыли 10 новых станций метро на Большой кольцевой линии
В Москве открыли 10 новых станций метро на Большой кольцевой линии
Большая кольцевая линия метро Москвы соединит существующие и перспективные радиальные линии подземки на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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метро
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 10 станций метро на новом участке Большой кольцевой линии, сообщается на сайте градостроительной политики Москвы.Среди запущенных в работу – девять новых станций подземки: "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино", а также одна реконструированная – "Каховская".Путин назвал открытие 10 новых станций историческим событием для Московского метро и поздравил всех с успехом. Каждая из введенных станций БКЛ метро имеет индивидуальный облик, территории вокруг них благоустроены, отмечается в сообщении. Собянин подчеркнул, что БКЛ – центральный проект транспортного узла столицы. По его словам, сейчас БКЛ метро открыто на 70%. Основные работы будут закончены в 2022 году, а в 2023-м самое большое метрокольцо замкнется и начнет работать в полноценном режиме.Теперь на БКЛ метро работает 22 станции, всего планируется открыть 31 станцию и одно электродэпо. Построено уже 43,75 километра новой линии БКЛ из запланированных 70.Большая кольцевая линия – самый масштабный проект в истории метростроения в России и один из самых крупных в мире. Она разгрузит Кольцевую линию подземки и позволит экономить пассажирам по 35-45 минут в день.
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россия, москва, метро

В Москве открыли 10 новых станций метро на Большой кольцевой линии

00:56 08.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие участка Большой кольцевой линии метро
Открытие участка Большой кольцевой линии метро - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Большая кольцевая линия метро Москвы соединит существующие и перспективные радиальные линии подземки на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 10 станций метро на новом участке Большой кольцевой линии, сообщается на сайте градостроительной политики Москвы.
Среди запущенных в работу – девять новых станций подземки: "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино", а также одна реконструированная – "Каховская".
Путин назвал открытие 10 новых станций историческим событием для Московского метро и поздравил всех с успехом.

"Новые станции БКЛ заметно улучшат транспортную доступность районов на западе и юге Москвы. Для миллионов людей поездки станут более быстрыми и комфортными. Изменится весь ритм города", – отметил президент России, участвовавший в церемонии открытия в режиме видеоконференцсвязи.

Каждая из введенных станций БКЛ метро имеет индивидуальный облик, территории вокруг них благоустроены, отмечается в сообщении.
Собянин подчеркнул, что БКЛ – центральный проект транспортного узла столицы. По его словам, сейчас БКЛ метро открыто на 70%. Основные работы будут закончены в 2022 году, а в 2023-м самое большое метрокольцо замкнется и начнет работать в полноценном режиме.
Теперь на БКЛ метро работает 22 станции, всего планируется открыть 31 станцию и одно электродэпо. Построено уже 43,75 километра новой линии БКЛ из запланированных 70.
Большая кольцевая линия – самый масштабный проект в истории метростроения в России и один из самых крупных в мире. Она разгрузит Кольцевую линию подземки и позволит экономить пассажирам по 35-45 минут в день.
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