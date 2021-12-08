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https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/vlasti-gagry-pogasili-dolg-pered-abkhazfarmatsiey-v-32-milliona-rubley-1036642110.html
Власти Гагры погасили долг перед "Абхазфармацией" в 3,2 миллиона рублей
Власти Гагры погасили долг перед "Абхазфармацией" в 3,2 миллиона рублей
Президент Абхазии Аслан Бжания проводит расширенное заседание в администрации Гагрского района. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Власти Гагры погасили задолженность перед "Абхазфармацией" на сумму более трех миллионов рублей, доложил президенту Абхазии Аслану Бжания глава Гагрского района Юрий Хагуш на расширенном совещании в среду 8 декабря."Уплачена задолженность за полученные медикаменты для ковид-отделения "Абхазфармации" в сумме три миллиона 220 тысяч рублей. Также выплачена задолженность Гагрской ЦРБ по внебюджетным фондам и за потребленную электроэнергию прошлых лет в сумме шести миллионов 697 тысяч рублей", - отметил Хагуш.Он подчеркнул, что в районе отдельное внимание уделяется больным с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение на дому. Уже более года из средств местного бюджета по заявкам, которые собирают сотрудники администрации, закупаются медикаменты и продукты питания и доставляются больным на дом. На это в 2021 году потрачено один миллион 200 тысяч рублей.
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новости, гагрский район

Власти Гагры погасили долг перед "Абхазфармацией" в 3,2 миллиона рублей

11:20 08.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПечать денежных купюр на фабрике ФГУП "Гознак" в Перми
Печать денежных купюр на фабрике ФГУП Гознак в Перми - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
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Президент Абхазии Аслан Бжания проводит расширенное заседание в администрации Гагрского района.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Власти Гагры погасили задолженность перед "Абхазфармацией" на сумму более трех миллионов рублей, доложил президенту Абхазии Аслану Бжания глава Гагрского района Юрий Хагуш на расширенном совещании в среду 8 декабря.
"Уплачена задолженность за полученные медикаменты для ковид-отделения "Абхазфармации" в сумме три миллиона 220 тысяч рублей. Также выплачена задолженность Гагрской ЦРБ по внебюджетным фондам и за потребленную электроэнергию прошлых лет в сумме шести миллионов 697 тысяч рублей", - отметил Хагуш.
Он подчеркнул, что в районе отдельное внимание уделяется больным с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение на дому. Уже более года из средств местного бюджета по заявкам, которые собирают сотрудники администрации, закупаются медикаменты и продукты питания и доставляются больным на дом. На это в 2021 году потрачено один миллион 200 тысяч рублей.
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