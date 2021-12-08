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Жителям Гагры оказали материальную помощь на 21 миллион рублей за два года

Жителям Гагры оказали материальную помощь на 21 миллион рублей за два года

ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. На оказание материальной помощи жителям Гагрского района из бюджета выделили 21 миллион 500 тысяч рублей за последние два... 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T14:55+0300

2021-12-08T14:55+0300

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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. На оказание материальной помощи жителям Гагрского района из бюджета выделили 21 миллион 500 тысяч рублей за последние два года, сказал на расширенном совещании с президентом Абхазии Асланом Бжания глава Гагрского района Юрий Хагуш."Не остаются без внимания и обращения граждан в связи с тяжелым материальным положением, необходимости лечения и иных причин. Выплачено материальной помощи за 2020 и 2021 годы в размере 21 миллиона 500 тысяч рублей. Удалось помочь около полутора тысячам наших граждан", - отметил он.Глава местной администрации в числе прочего также рассказал, что до конца 2021 года будет произведен капитальный ремонт крыш в здании районного отдела образования, Дома культуры, Гагрской средней школы №4 и будет произведена частичная замена кровли в Пицундской средней школе №1. Общая сумма затрат составит 13 миллионов 500 тысяч рублей.

гагрский район

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новости, гагрский район