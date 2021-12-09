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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-abkhazii-1036669382.html
Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35953 человека. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 28950... 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T23:38+0300
2021-12-09T23:47+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 127 человек из 463 протестированных в Абхазии.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 24 пациента, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

23:38 09.12.2021 (обновлено: 23:47 09.12.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в ГКБ №40
Лечение больных COVID-19 в ГКБ №40 - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35953 человека. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 28950 человека.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Женщина 66 лет умерла в Гудаутском госпитале, женщина 78 лет умерла в Очамчырской больнице.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 127 человек из 463 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 24 пациента, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья.
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