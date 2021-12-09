https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-abkhazii-1036669382.html

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35953 человека. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 28950... 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T23:38+0300

2021-12-09T23:38+0300

2021-12-09T23:47+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/08/1031800818_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_06e3d61bb1787bf62143a380d4caa9c1.jpg

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 127 человек из 463 протестированных в Абхазии.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 24 пациента, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия