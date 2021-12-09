https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/glava-galskogo-rayona-tovarooborot-abkhaziya-dolzhna-podderzhivat-s-druzhestvennymi-stranami--1036663742.html
Глава Галского района: товары в Абхазию должны идти из дружественных стран
Глава Галского района: товары в Абхазию должны идти из дружественных стран
О том, какие вопросы сегодня решает Администрация Галского района, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава района Константин Пилия. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T16:26+0300
2021-12-09T16:26+0300
2021-12-09T16:28+0300
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Главный четверг: Пилия
Главный четверг: Пилия
В программе "Главный четверг" с главой Администрации Галского района обсудили ситуацию с короанвирусом, вопросы лечения больных с COVID-19, проблемы энергетики и контрабанды через границу с Грузией. В частности, Пилия рассказал, как Галу удается поддерживать относительно низкую статистику по заболеваемости коронавирусом. Говоря о контрабанде грузов через границу с Грузией, Константин Пилия отметил, что 151 материал был заведен в этом году, все они имеют административный характер, по одному факту было возбуждено уголовное дело. "Работу нужно усиливать, чтобы товар сюда не просачивался. И нужно определить перечень товаров, который сюда не должен заходить ни под каким предлогом. Что-то наверное нужно пропускать. Потому что товар из Грузии не обязательно грузинский. Бывали случаи, когда это был товар из Турции. Может транзитом из Грузии попадать товар из Армении, из Ирана. Таможня должна работать, таможенные платежи должны увеличиваться, экономика должна расти. Резко все закрыть нельзя. Некоторые говорят, что надо перекопать, сделать ров. Глупости это все! Нормальный товарооборот должен идти с теми странами, с которыми у нас не вражеские отношения", - отметил Пилия. Подробности - в аудиофайле.
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главный четверг, аудио
Глава Галского района: товары в Абхазию должны идти из дружественных стран
16:26 09.12.2021 (обновлено: 16:28 09.12.2021)
О том, какие вопросы сегодня решает Администрация Галского района, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава района Константин Пилия.
В программе "Главный четверг" с главой Администрации Галского района обсудили ситуацию с короанвирусом, вопросы лечения больных с COVID-19, проблемы энергетики и контрабанды через границу с Грузией.
В частности, Пилия рассказал, как Галу удается поддерживать относительно низкую статистику по заболеваемости коронавирусом.
Говоря о контрабанде грузов через границу с Грузией, Константин Пилия отметил, что 151 материал был заведен в этом году, все они имеют административный характер, по одному факту было возбуждено уголовное дело.
"Работу нужно усиливать, чтобы товар сюда не просачивался. И нужно определить перечень товаров, который сюда не должен заходить ни под каким предлогом. Что-то наверное нужно пропускать. Потому что товар из Грузии не обязательно грузинский. Бывали случаи, когда это был товар из Турции. Может транзитом из Грузии попадать товар из Армении, из Ирана. Таможня должна работать, таможенные платежи должны увеличиваться, экономика должна расти. Резко все закрыть нельзя. Некоторые говорят, что надо перекопать, сделать ров. Глупости это все! Нормальный товарооборот должен идти с теми странами, с которыми у нас не вражеские отношения", - отметил Пилия.
Подробности - в аудиофайле.