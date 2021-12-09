https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/kalugin-o-svyazi-kursa-rublya-i-isterii-vokrug-ukrainy--1036657035.html

Калугин о связи курса рубля и истерии вокруг Украины

Калугин о связи курса рубля и истерии вокруг Украины

Рубль укрепился по отношению к евро и доллару, несмотря на публикации СМИ об обсуждении США и Евросоюзом новых санкций против России. Ситуацию оценил в... 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T12:35+0300

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Калугин Калугин

Во вторник, 7 декабря, рубль показал уверенный рост на валютном рынке Мосбиржи, сообщает РБК. Отмечается, что курс повышался, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о планах США и ЕС ввести новые санкции против России. По данным Bloomberg, Запад рассматривает возможность ограничить конвертацию рублей в доллары и другие иностранные валюты из-за того, что Россия якобы планирует "напасть" на Украину.В интервью радио Sputnik финансовый аналитик Виталий Калугин высказал мнение, что "истерия" вокруг Украины должна завершиться "сегодня-завтра", после чего рубль продолжит укрепляться."Я считаю, что вся эта истерия вокруг Украины (по поводу того, что Россия якобы хочет напасть на соседнее государство, – ред.) высосана из пальца. Поэтому рубль никто и не продает и не будет продавать. Сегодня-завтра истерия сойдет на нет", – уверен он.Росту курса рубля по отношению к доллару и евро будет способствовать динамика цен на нефть, продолжил экономист."Нефть пойдет дальше: она сегодня росла, вчера росла и завтра будет. Я думаю, что до конца недели она "дотянет" до 76 долларов за баррель. В связи с этим рубль не имеет никаких шансов на падение", – считает Виталий Калугин.

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