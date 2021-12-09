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Калугин о связи курса рубля и истерии вокруг Украины
Калугин о связи курса рубля и истерии вокруг Украины
Рубль укрепился по отношению к евро и доллару, несмотря на публикации СМИ об обсуждении США и Евросоюзом новых санкций против России. Ситуацию оценил в... 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T12:35+0300
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Во вторник, 7 декабря, рубль показал уверенный рост на валютном рынке Мосбиржи, сообщает РБК. Отмечается, что курс повышался, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о планах США и ЕС ввести новые санкции против России. По данным Bloomberg, Запад рассматривает возможность ограничить конвертацию рублей в доллары и другие иностранные валюты из-за того, что Россия якобы планирует "напасть" на Украину.В интервью радио Sputnik финансовый аналитик Виталий Калугин высказал мнение, что "истерия" вокруг Украины должна завершиться "сегодня-завтра", после чего рубль продолжит укрепляться."Я считаю, что вся эта истерия вокруг Украины (по поводу того, что Россия якобы хочет напасть на соседнее государство, – ред.) высосана из пальца. Поэтому рубль никто и не продает и не будет продавать. Сегодня-завтра истерия сойдет на нет", – уверен он.Росту курса рубля по отношению к доллару и евро будет способствовать динамика цен на нефть, продолжил экономист."Нефть пойдет дальше: она сегодня росла, вчера росла и завтра будет. Я думаю, что до конца недели она "дотянет" до 76 долларов за баррель. В связи с этим рубль не имеет никаких шансов на падение", – считает Виталий Калугин.
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Калугин о связи курса рубля и истерии вокруг Украины
Рубль укрепился по отношению к евро и доллару, несмотря на публикации СМИ об обсуждении США и Евросоюзом новых санкций против России. Ситуацию оценил в интервью радио Sputnik финансовый аналитик Виталий Калугин.
Во вторник, 7 декабря, рубль показал уверенный рост на валютном рынке Мосбиржи, сообщает
РБК. Отмечается, что курс повышался, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о планах США и ЕС ввести новые санкции против России. По данным
Bloomberg, Запад рассматривает возможность ограничить конвертацию рублей в доллары и другие иностранные валюты из-за того, что Россия якобы планирует "напасть" на Украину.
В интервью радио Sputnik
финансовый аналитик Виталий Калугин высказал мнение, что "истерия" вокруг Украины должна завершиться "сегодня-завтра", после чего рубль продолжит укрепляться.
"Я считаю, что вся эта истерия вокруг Украины (по поводу того, что Россия якобы хочет напасть на соседнее государство, – ред.) высосана из пальца. Поэтому рубль никто и не продает и не будет продавать. Сегодня-завтра истерия сойдет на нет", – уверен он.
Росту курса рубля по отношению к доллару и евро будет способствовать динамика цен на нефть, продолжил экономист.
"Нефть пойдет дальше: она сегодня росла, вчера росла и завтра будет. Я думаю, что до конца недели она "дотянет" до 76 долларов за баррель. В связи с этим рубль не имеет никаких шансов на падение", – считает Виталий Калугин.