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Назван главный цвет 2022 года
Назван главный цвет 2022 года
Эксперты считают, что новый цвет года стал символом духа времени и переходного периода, который переживает человечество. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T12:50+0300
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общество
в мире
цветы
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri главным цветом 2022 года, сообщается на сайте организации.PANTONE 17-3938 Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение, добавила Прессман."Цифровой дизайн позволяет принять изменившийся ландшафт возможностей, открывая нам виртуальный мир", — сообщается на сайте Pantone.Основными цветами уходящего года стали глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).
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общество, в мире, цветы

Назван главный цвет 2022 года

12:50 09.12.2021 (обновлено: 13:05 09.12.2021)
CC0 / / Краски
Краски - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
CC0 / /
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Эксперты считают, что новый цвет года стал символом духа времени и переходного периода, который переживает человечество.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri главным цветом 2022 года, сообщается на сайте организации.
"Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ", — пояснила вице-президент компании Лори Прессман.
PANTONE 17-3938 Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение, добавила Прессман.
"Цифровой дизайн позволяет принять изменившийся ландшафт возможностей, открывая нам виртуальный мир", — сообщается на сайте Pantone.
Основными цветами уходящего года стали глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).
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