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Названа лучшая картина года в Абхазии
Названа лучшая картина года в Абхазии
Церемония награждения премией Министерства культуры Абхазии "Лучшая работа года" прошла в четверг 9 декабря. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T13:54+0300
2021-12-09T15:22+0300
в абхазии
культура
художники
центральный выставочный зал г. сухум
министерство культуры абхазии
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Картина художника Виссариона Цвижба "Натюрморт" по решению художественного совета заняла первое место на выставке в Центральном выставочном зале Союза Художников Абхазии. Второго места удостоился Виталий Джения за работу "Виктория", третье место присудили Апще Хагба за работу "Карантин".Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба поблагодарил всех участников конкурса и отметил, что в связи с пандемией, было решено изменить формат награждения премией "Лучшая работа года". В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и действующими ограничениями, на выставке присутствовали только организаторы, авторы работ, занявшие призовые места и представители СМИ.Директор Центрального выставочного зала Союза художников Эльвира Арсалия заметила, что выбор лучшей работы года – это всегда интересный и сложный процесс."На выставку итак попадают те работы, которые прошли предварительный отбор, поэтому не всегда это укладывается в три обозначенных положением конкурса мест. В этом году, были отмечены еще две работы, которые были удостоены особого внимания комиссии, которая выбирала работы", - заметила Арсалия.Почетные грамоты были вручены Диане Хинтба за работу "Комната" и Сабине Кварчелия за работу "Весенние цветы".Обладатель первого места Виссарион Цвижба назвал выставку в рамках премии "Лучшая работа года" праздником как для художников, так и для любителей искусства."К сожалению, болезнь, которая охватила весь мир, отражается на всех видах жизнедеятельности человека, в том числе стало мало культурных событий. Это обстоятельство не может не сказаться на культурном развитии, но проведение подобных мероприятий имеет огромное значение, так как это свидетельство того, что жизнь не остановилась, не смотря все сложности, она продолжается", - подчеркнул художник.Самым главным итогом конкурса он назвал не то, кто занял первое место, а то, что искусство в этом направлении живет и развивается.Выставка "Лучшая работа года" проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников Абхазии с 2001 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210902/Iskusstvo-onlayn-abkhazskie-khudozhniki-predstavyat-raboty-na-onlayn-vystavke-1033142442.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210920/Inal-ipa-o-proekte-IZOlyatsiya-iskusstvo-khoroshaya-vozmozhnost-dlya-zamknutykh-khudozhnikov--1033244075.html
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культура, художники, центральный выставочный зал г. сухум, министерство культуры абхазии

Названа лучшая картина года в Абхазии

13:54 09.12.2021 (обновлено: 15:22 09.12.2021)
© Sputnik Томас Тхайцук Виссарион Цвижба, "Натюрморт"
Виссарион Цвижба, Натюрморт - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik Томас Тхайцук
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Церемония награждения премией Министерства культуры Абхазии "Лучшая работа года" прошла в четверг 9 декабря.
СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Картина художника Виссариона Цвижба "Натюрморт" по решению художественного совета заняла первое место на выставке в Центральном выставочном зале Союза Художников Абхазии.
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Второго места удостоился Виталий Джения за работу "Виктория", третье место присудили Апще Хагба за работу "Карантин".
Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба поблагодарил всех участников конкурса и отметил, что в связи с пандемией, было решено изменить формат награждения премией "Лучшая работа года".
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
© Sputnik / Томас Тхайцук Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вручение дипломов победителям конкурса Лучший художнк года
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и действующими ограничениями, на выставке присутствовали только организаторы, авторы работ, занявшие призовые места и представители СМИ.
"Мы хотели, чтобы в этот зал смогли прийти все желающие, но такой возможности сейчас нет, надеемся в скором времени ситуация изменится. Хочу от всей души поблагодарить всех участников конкурса", - подчеркнул министр культуры.
Директор Центрального выставочного зала Союза художников Эльвира Арсалия заметила, что выбор лучшей работы года – это всегда интересный и сложный процесс.
"На выставку итак попадают те работы, которые прошли предварительный отбор, поэтому не всегда это укладывается в три обозначенных положением конкурса мест. В этом году, были отмечены еще две работы, которые были удостоены особого внимания комиссии, которая выбирала работы", - заметила Арсалия.
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Почетные грамоты были вручены Диане Хинтба за работу "Комната" и Сабине Кварчелия за работу "Весенние цветы".
Обладатель первого места Виссарион Цвижба назвал выставку в рамках премии "Лучшая работа года" праздником как для художников, так и для любителей искусства.
"К сожалению, болезнь, которая охватила весь мир, отражается на всех видах жизнедеятельности человека, в том числе стало мало культурных событий. Это обстоятельство не может не сказаться на культурном развитии, но проведение подобных мероприятий имеет огромное значение, так как это свидетельство того, что жизнь не остановилась, не смотря все сложности, она продолжается", - подчеркнул художник.
Самым главным итогом конкурса он назвал не то, кто занял первое место, а то, что искусство в этом направлении живет и развивается.
Выставка "Лучшая работа года" проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников Абхазии с 2001 года.
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