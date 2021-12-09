https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/novogodnie-meropriyatiya-na-ploschadi-svobody-v-sukhume-nachnutsya-s-20-dekabrya--1036665967.html

Новогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря

Новогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря

Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение "Об организации и проведении новогодних мероприятий". 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T18:20+0300

2021-12-09T18:20+0300

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в абхазии

беслан эшба

сухум

новый год в абхазии

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Общегородская новогодняя елка и новогодние праздничные мероприятия будут проводится на площади Свободы в Сухуме с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Об сообщается на сайте администрации столицы.Рабочую группу по разработке плана проведения общегородских новогодних праздничных мероприятий в Сухуме возглавляет заместитель главы администрации, директор департамента экономического развития Леон Кварчия.Отдел по организации мероприятий и рекламы администрации до 20 декабря должен обеспечить праздничное новогоднее оформление Сухума.Департаменту экономического развития администрации поручено оказать содействие в организации и предоставлении услуг общественного питания на площади Свободы с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.При этом торговля сувенирами, игрушками, пиротехникой, алкогольной продукцией, а также прокат самокатов, велосипедов, детских паровозов и электрических машинок на площади Свободы будут запрещены.

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беслан эшба, сухум, новый год в абхазии