Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/novogodnie-meropriyatiya-na-ploschadi-svobody-v-sukhume-nachnutsya-s-20-dekabrya--1036665967.html
Новогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря
Новогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря
Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение "Об организации и проведении новогодних мероприятий". 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T18:20+0300
2021-12-09T18:20+0300
в абхазии
беслан эшба
сухум
новый год в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/1d/1031544368_0:89:1500:933_1920x0_80_0_0_929ec32e33d271f8132aa9ad53be1382.jpg
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Общегородская новогодняя елка и новогодние праздничные мероприятия будут проводится на площади Свободы в Сухуме с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Об сообщается на сайте администрации столицы.Рабочую группу по разработке плана проведения общегородских новогодних праздничных мероприятий в Сухуме возглавляет заместитель главы администрации, директор департамента экономического развития Леон Кварчия.Отдел по организации мероприятий и рекламы администрации до 20 декабря должен обеспечить праздничное новогоднее оформление Сухума.Департаменту экономического развития администрации поручено оказать содействие в организации и предоставлении услуг общественного питания на площади Свободы с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.При этом торговля сувенирами, игрушками, пиротехникой, алкогольной продукцией, а также прокат самокатов, велосипедов, детских паровозов и электрических машинок на площади Свободы будут запрещены.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/1d/1031544368_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_06a3b71f3323c4087a16942f12d5fcfe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
беслан эшба, сухум, новый год в абхазии

Новогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря

18:20 09.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Новогоднее настроение в г. Сухум
Новогоднее настроение в г. Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение "Об организации и проведении новогодних мероприятий".
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Общегородская новогодняя елка и новогодние праздничные мероприятия будут проводится на площади Свободы в Сухуме с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Об сообщается на сайте администрации столицы.
Рабочую группу по разработке плана проведения общегородских новогодних праздничных мероприятий в Сухуме возглавляет заместитель главы администрации, директор департамента экономического развития Леон Кварчия.
Отдел по организации мероприятий и рекламы администрации до 20 декабря должен обеспечить праздничное новогоднее оформление Сухума.
Департаменту экономического развития администрации поручено оказать содействие в организации и предоставлении услуг общественного питания на площади Свободы с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.
При этом торговля сувенирами, игрушками, пиротехникой, алкогольной продукцией, а также прокат самокатов, велосипедов, детских паровозов и электрических машинок на площади Свободы будут запрещены.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:45Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
18:50Предпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме
18:20Новогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря
17:55Захарова заявила, что к милитаризации Украины подключился Евросоюз
17:28МИД Абхазии рекомендовал грузинским дипломатам придерживаться норм международного права
16:58Подписано Соглашение по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии
16:37В МИД России назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой
16:33Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией
16:26Глава Галского района: товары в Абхазию должны идти из дружественных стран
15:55Пасынки советского распада
15:25Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 декабря
14:55Игорь Адлейба проведет рейтинговый бой в Екатеринбурге
14:31Турбаза: Кайтан и Карнецян о культурно-историческом туризме Абхазии
13:54Названа лучшая картина года в Абхазии
13:20В Генштабе России заявили, что НАТО нарастила военную активность за последние годы
12:50Назван главный цвет 2022 года
12:35Калугин о связи курса рубля и истерии вокруг Украины
11:55Более 500 нарушителей госграницы Абхазии задержано с сентября по ноябрь 2021 года
11:20СЭС Сухума проведет рейды в школах и ресторанах на предмет соблюдения антиковидных мер
10:48Такие обстоятельства: Эшба о перспективах и проблемах абхазских садоводов