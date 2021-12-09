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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/predpremernyy-pokaz-filma-poisk-o-voinakh-velikoy-otechestvennoy-voyny-proshel-v-sukhume-1036666737.html
Предпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме
Предпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме
Документальный фильм "Поиск" был снял при финансовой поддержке правительства Москвы в рамках субсидий, направленных на освещение жизни соотечественников... 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T18:50+0300
2021-12-09T18:50+0300
в абхазии
культура
"возвращение имени"
сухум
вов
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Предпремьерный показ фильма "Поиск", посвященный работе по поиску родственников без вести пропавших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жителей Абхазии, состоялся в Доме Москвы в Сухуме."С 2016 года в Абхазии при поддержке Министерства обороны проходит мемориальный проект "Возвращение имени". Цель проекта - это сохранение исторической памяти о воинах Красной армии, пропавших без вести или погибших во время Великой Отечественной войны. Мы заботимся о сохранении духовных и исторических ценностей не только абхазского общества, но и всех народов, участников Великой Отечественной войны. Проект приобрел международный характер, он проходит в Крыму, Киргизии, мы передали более 10 тысяч фамилий в пять республик СНГ", - рассказал руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.Важная часть проекта – съемки документального кино, так как работа по проекту уникальна, говорит он.Поскольку республика серьезно пострадала во время войны в 1992-1993 годах, архивов и баз данных по прописке нет, поэтому участники проекта "Возвращение имени" занимаются поиском родных пропавших без вести в "ручном" режиме."Это хорошо показано в фильме, но главное, что мы хотели показать, что Абхазия высокодуховная, культурная страна, в которой чтят и сохраняют традиции. Фильм сложный высокопрофессиональный, его бюджет почти 700 тысяч рублей, в этот раз мы решили снять фильм, который можно показать на кинофестивалях или телеканалах за пределами Абхазии", - подчеркнул он.В фильме задействованы профессиональные актеры, родственники солдат без вести пропавших во время Великой Отечественной. В рамках проекта "Возвращение имени" документальный фильм "Поиск" уже второй по счету. Автор сценария и режиссер Дмитрий Статейнов рассказал, что история героини первого фильма Лейлы Агрба продолжится и во второй картине."Мы расширили ее историю, была съемка-реконструкция ее детства, когда она вспоминает как отец уходил на фронт. Упор был сделан на сам процесс поиска, как он происходит, то есть курсанты собирают списки, потом ездят по селам. И конечно, в фильме еще есть герои, это например, Иван Панюхно, он был узником концлагеря, его мы нашли в Хосте. Есть жители разных сел, которые ждали своих отцов и не дождались их, благодаря курсантам они узнали о их судьбах. Через эти истории все показывается, самый главный акцент у нас идет на Лейле Агрба, у нее очень трагическая история, она искала отца и через передачу "Жди меня", применяла все инструменты, которые могла", - заметил он. Продолжительность картины составила 45 минут, работа над ней заняла три года.Премьерный показ фильма в Москве планируется в конце января, в Абхазии как появится возможность проводить культурные мероприятия, сообщил автор сценария и режиссер работы. Поддержку в съемках фильма "Поиск" оказало правительство Москвы, Торгово-промышленная палата и министерство обороны Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201203/MVD-Abkhazii-nachalo-poiski-rodstvennikov-pogibshikh-v-boyakh-za-Kerch-1031398371.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210509/Abkhaziya-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-1027304589.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20171117/skvorcov-o-filme-vozvrashhenie-imeni-tragediya-abxazov-do-i-posle-vov-1022432727.html
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культура, "возвращение имени", сухум, вов

Предпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме

18:50 09.12.2021
© Sputnik / Бадрак Авидзба Предпремьерный показ фильма "Поиск".
Предпремьерный показ фильма Поиск. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Документальный фильм "Поиск" был снял при финансовой поддержке правительства Москвы в рамках субсидий, направленных на освещение жизни соотечественников проживающих за рубежом.
СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Предпремьерный показ фильма "Поиск", посвященный работе по поиску родственников без вести пропавших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жителей Абхазии, состоялся в Доме Москвы в Сухуме.
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"С 2016 года в Абхазии при поддержке Министерства обороны проходит мемориальный проект "Возвращение имени". Цель проекта - это сохранение исторической памяти о воинах Красной армии, пропавших без вести или погибших во время Великой Отечественной войны. Мы заботимся о сохранении духовных и исторических ценностей не только абхазского общества, но и всех народов, участников Великой Отечественной войны. Проект приобрел международный характер, он проходит в Крыму, Киргизии, мы передали более 10 тысяч фамилий в пять республик СНГ", - рассказал руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.
Важная часть проекта – съемки документального кино, так как работа по проекту уникальна, говорит он.
"Участниками мероприятий являются курсанты Сухумского военного училища министерства обороны, с 2016 года, третье поколение курсантов работает в проекте. За прошедшее время мы нашли 129 семей, в поиске у нас находится 500 человек. Сегодня у нас большое событие, мы презентуем новый документальный фильм, который называется "Поиск". Это рассказ о работе военных курсантов министерства обороны, который в деревнях и городах Абхазии занимаются поиском родственников пропавших", - отметил Скворцов.
Поскольку республика серьезно пострадала во время войны в 1992-1993 годах, архивов и баз данных по прописке нет, поэтому участники проекта "Возвращение имени" занимаются поиском родных пропавших без вести в "ручном" режиме.
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"Это хорошо показано в фильме, но главное, что мы хотели показать, что Абхазия высокодуховная, культурная страна, в которой чтят и сохраняют традиции. Фильм сложный высокопрофессиональный, его бюджет почти 700 тысяч рублей, в этот раз мы решили снять фильм, который можно показать на кинофестивалях или телеканалах за пределами Абхазии", - подчеркнул он.
В фильме задействованы профессиональные актеры, родственники солдат без вести пропавших во время Великой Отечественной. В рамках проекта "Возвращение имени" документальный фильм "Поиск" уже второй по счету. Автор сценария и режиссер Дмитрий Статейнов рассказал, что история героини первого фильма Лейлы Агрба продолжится и во второй картине.
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"Мы расширили ее историю, была съемка-реконструкция ее детства, когда она вспоминает как отец уходил на фронт. Упор был сделан на сам процесс поиска, как он происходит, то есть курсанты собирают списки, потом ездят по селам. И конечно, в фильме еще есть герои, это например, Иван Панюхно, он был узником концлагеря, его мы нашли в Хосте. Есть жители разных сел, которые ждали своих отцов и не дождались их, благодаря курсантам они узнали о их судьбах. Через эти истории все показывается, самый главный акцент у нас идет на Лейле Агрба, у нее очень трагическая история, она искала отца и через передачу "Жди меня", применяла все инструменты, которые могла", - заметил он. Продолжительность картины составила 45 минут, работа над ней заняла три года.

"Начали мы ее снимать в 2018 году, закончили к концу 2019 года. Еще год ушел на доработку и досъемки, потому что понадобилось доснять героев, увидели на монтаже, что не хватает чего-то, поехали, досняли, дописали какие-то интересные диалоги", - подчеркнул Статейнов.

Премьерный показ фильма в Москве планируется в конце января, в Абхазии как появится возможность проводить культурные мероприятия, сообщил автор сценария и режиссер работы. Поддержку в съемках фильма "Поиск" оказало правительство Москвы, Торгово-промышленная палата и министерство обороны Абхазии.
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