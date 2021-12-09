https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/predpremernyy-pokaz-filma-poisk-o-voinakh-velikoy-otechestvennoy-voyny-proshel-v-sukhume-1036666737.html

Предпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме

Предпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме

Документальный фильм "Поиск" был снял при финансовой поддержке правительства Москвы в рамках субсидий, направленных на освещение жизни соотечественников... 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T18:50+0300

2021-12-09T18:50+0300

2021-12-09T18:50+0300

в абхазии

культура

"возвращение имени"

сухум

вов

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Предпремьерный показ фильма "Поиск", посвященный работе по поиску родственников без вести пропавших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жителей Абхазии, состоялся в Доме Москвы в Сухуме."С 2016 года в Абхазии при поддержке Министерства обороны проходит мемориальный проект "Возвращение имени". Цель проекта - это сохранение исторической памяти о воинах Красной армии, пропавших без вести или погибших во время Великой Отечественной войны. Мы заботимся о сохранении духовных и исторических ценностей не только абхазского общества, но и всех народов, участников Великой Отечественной войны. Проект приобрел международный характер, он проходит в Крыму, Киргизии, мы передали более 10 тысяч фамилий в пять республик СНГ", - рассказал руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.Важная часть проекта – съемки документального кино, так как работа по проекту уникальна, говорит он.Поскольку республика серьезно пострадала во время войны в 1992-1993 годах, архивов и баз данных по прописке нет, поэтому участники проекта "Возвращение имени" занимаются поиском родных пропавших без вести в "ручном" режиме."Это хорошо показано в фильме, но главное, что мы хотели показать, что Абхазия высокодуховная, культурная страна, в которой чтят и сохраняют традиции. Фильм сложный высокопрофессиональный, его бюджет почти 700 тысяч рублей, в этот раз мы решили снять фильм, который можно показать на кинофестивалях или телеканалах за пределами Абхазии", - подчеркнул он.В фильме задействованы профессиональные актеры, родственники солдат без вести пропавших во время Великой Отечественной. В рамках проекта "Возвращение имени" документальный фильм "Поиск" уже второй по счету. Автор сценария и режиссер Дмитрий Статейнов рассказал, что история героини первого фильма Лейлы Агрба продолжится и во второй картине."Мы расширили ее историю, была съемка-реконструкция ее детства, когда она вспоминает как отец уходил на фронт. Упор был сделан на сам процесс поиска, как он происходит, то есть курсанты собирают списки, потом ездят по селам. И конечно, в фильме еще есть герои, это например, Иван Панюхно, он был узником концлагеря, его мы нашли в Хосте. Есть жители разных сел, которые ждали своих отцов и не дождались их, благодаря курсантам они узнали о их судьбах. Через эти истории все показывается, самый главный акцент у нас идет на Лейле Агрба, у нее очень трагическая история, она искала отца и через передачу "Жди меня", применяла все инструменты, которые могла", - заметил он. Продолжительность картины составила 45 минут, работа над ней заняла три года.Премьерный показ фильма в Москве планируется в конце января, в Абхазии как появится возможность проводить культурные мероприятия, сообщил автор сценария и режиссер работы. Поддержку в съемках фильма "Поиск" оказало правительство Москвы, Торгово-промышленная палата и министерство обороны Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201203/MVD-Abkhazii-nachalo-poiski-rodstvennikov-pogibshikh-v-boyakh-za-Kerch-1031398371.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210509/Abkhaziya-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-1027304589.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20171117/skvorcov-o-filme-vozvrashhenie-imeni-tragediya-abxazov-do-i-posle-vov-1022432727.html

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культура, "возвращение имени", сухум, вов