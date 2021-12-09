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Путь импорта: как товары попадают в Абхазию
Путь импорта: как товары попадают в Абхазию
Товарооборот в Абхазии осуществляется тремя видами транспорта - автомобильным, морским и железнодорожным. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T12:21+0300
2021-12-09T12:21+0300
2021-12-09T12:21+0300
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Из них более востребован автомобильный, именно на него приходится 78% всего импорта. За 10 месяцев 2021 года было перемещено грузов на сумму 22,9 миллиардов рублей. Это связано с низким уровнем инфраструктурного обеспечения других видов транспорта.На втором месте железнодорожный транспорт - 16% всех грузов, которые попадают в республику. За 10 месяцев 2021 года вагонами в республику доставили грузы и товары на сумму 4,4 миллиарда рублей. Преимущество этого вида транспорта перед автотранспортом очевидно - возможность разом перевозить большие объемы грузов.Наименьший объем импорта идет через морской транспорт - всего 6%. За 10 месяцев 2021 года морем в Абхазию доставили грузы на сумму 1,6 миллиардов рублей.Преимущество, как отмечают в Абхазском морском пароходстве, заключается в дешевизне и минимальных рисках, связанных с потерей груза.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, инфографика, импорт, абхазия, мультимедиа, инфографика
Путь импорта: как товары попадают в Абхазию
Товарооборот в Абхазии осуществляется тремя видами транспорта - автомобильным, морским и железнодорожным.
Из них более востребован автомобильный, именно на него приходится 78% всего импорта. За 10 месяцев 2021 года было перемещено грузов на сумму 22,9 миллиардов рублей. Это связано с низким уровнем инфраструктурного обеспечения других видов транспорта.
На втором месте железнодорожный транспорт - 16% всех грузов, которые попадают в республику. За 10 месяцев 2021 года вагонами в республику доставили грузы и товары на сумму 4,4 миллиарда рублей. Преимущество этого вида транспорта перед автотранспортом очевидно - возможность разом перевозить большие объемы грузов.
Наименьший объем импорта идет через морской транспорт - всего 6%. За 10 месяцев 2021 года морем в Абхазию доставили грузы на сумму 1,6 миллиардов рублей.
Преимущество, как отмечают в Абхазском морском пароходстве, заключается в дешевизне и минимальных рисках, связанных с потерей груза.