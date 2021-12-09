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Такие обстоятельства: Эшба о перспективах и проблемах абхазских садоводов
Такие обстоятельства: Эшба о перспективах и проблемах абхазских садоводов
Об экспорте фруктов, о цене на них и перспективах восстановления фруктовых садов в Абхазии, в эфире радио Sputnik говорили с руководителем Ассоциации аграриев... 09.12.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Эшба о внешних и внутренних перспективах абхазских фруктов
Такие обстоятельства: Эшба о внешних и внутренних перспективах абхазских фруктов
В Абхазии в разгаре сбор мандаринов. О нынешнем урожае фруктов и о том, каким он мог бы быть при самых благоприятных условиях, из каких факторов складывается цена на сельхозпродукцию, рассказал руководитель Ассоциации аграриев Джемал Эшба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Эшба о перспективах и проблемах абхазских садоводов

10:48 09.12.2021 (обновлено: 11:50 09.12.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Эшба о внешних и внутренних перспективах абхазских фруктов
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Об экспорте фруктов, о цене на них и перспективах восстановления фруктовых садов в Абхазии, в эфире радио Sputnik говорили с руководителем Ассоциации аграриев республики Джемалом Эшба.
В Абхазии в разгаре сбор мандаринов. О нынешнем урожае фруктов и о том, каким он мог бы быть при самых благоприятных условиях, из каких факторов складывается цена на сельхозпродукцию, рассказал руководитель Ассоциации аграриев Джемал Эшба.

Подробности слушайте в аудиофайле.
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