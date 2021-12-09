https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/takie-obstoyatelstva-eshba-o-vneshnikh-i-vnutrennikh-perspektivakh-abkhazskikh-fruktov-1036629906.html

Такие обстоятельства: Эшба о перспективах и проблемах абхазских садоводов

Такие обстоятельства: Эшба о перспективах и проблемах абхазских садоводов

Об экспорте фруктов, о цене на них и перспективах восстановления фруктовых садов в Абхазии, в эфире радио Sputnik говорили с руководителем Ассоциации аграриев... 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T10:48+0300

2021-12-09T10:48+0300

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радио

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Эшба о внешних и внутренних перспективах абхазских фруктов Такие обстоятельства: Эшба о внешних и внутренних перспективах абхазских фруктов

В Абхазии в разгаре сбор мандаринов. О нынешнем урожае фруктов и о том, каким он мог бы быть при самых благоприятных условиях, из каких факторов складывается цена на сельхозпродукцию, рассказал руководитель Ассоциации аграриев Джемал Эшба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио