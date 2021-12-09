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Территорию вокруг мемориала жертвам Латской трагедии приведут в порядок
Территорию вокруг мемориала жертвам Латской трагедии приведут в порядок
Из-за сильных ливней территорию вокруг памятника и часовни жертвам Латской трагедии подтопило, произошел сход селя. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T08:45+0300
2021-12-09T08:45+0300
2021-12-09T08:45+0300
в абхазии
памятники
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Территорию вокруг мемориала жертвам Латской трагедии в селе Лата приведут в порядок до 14 декабря, сообщает Министерство культуры Абхазии.После ливней территорию вокруг мемориала подтопило, сменившая русло горная речка подмывает фундамент часовни, родственники погибших своими силами укрепили памятную плиту.На месте по поручению премьер-министра Александра Анкваб с инспекционной поездкой были министр культуры, специалисты "Абхазберегозащиты," члены госкомиссии по монументальному искусству. По заключению специалистов, необходимо первоначально изменить русло реки, а зачем проводить какие-либо строительные работы по сохранению часовни и памятного камня. Планируется в течение двух дней убрать древесный мусор, камни и остатки селевых наносов. Фасад здания также будет приведен в порядок. Решением монументальной комиссии, мемориальная плита будет обновлена. Все работы ведутся с согласия родственников погибших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201214/prervannyj-polet-latskaya-tragediya-1022659515.html
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памятники, овна
Территорию вокруг мемориала жертвам Латской трагедии приведут в порядок
Из-за сильных ливней территорию вокруг памятника и часовни жертвам Латской трагедии подтопило, произошел сход селя.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Территорию вокруг мемориала жертвам Латской трагедии в селе Лата приведут в порядок до 14 декабря, сообщает Министерство культуры Абхазии.
После ливней территорию вокруг мемориала подтопило, сменившая русло горная речка подмывает фундамент часовни, родственники погибших своими силами укрепили памятную плиту.
Отмечается, что в горную часть окрестностей села Лата доставили спецтехнику для очистки территории мемориала. Кроме того, необходимо провести берегоукрепительные работы на всей территории мемориала.
На месте по поручению премьер-министра Александра Анкваб с инспекционной поездкой были министр культуры, специалисты "Абхазберегозащиты," члены госкомиссии по монументальному искусству.
По заключению специалистов, необходимо первоначально изменить русло реки, а зачем проводить какие-либо строительные работы по сохранению часовни и памятного камня.
Планируется в течение двух дней убрать древесный мусор, камни и остатки селевых наносов. Фасад здания также будет приведен в порядок.
Решением монументальной комиссии, мемориальная плита будет обновлена. Все работы ведутся с согласия родственников погибших.