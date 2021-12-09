https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/tsandrypsh-popal-v-top-populyarnykh-mest-otdykha-u-turistov-v-2021-godu-1036655993.html

Цандрыпш попал в топ популярных мест отдыха у туристов в 2021 году

Цандрыпш попал в топ популярных мест отдыха у туристов в 2021 году

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие деревни, села и поселки были популярны у россиян для отдыха по итогам 2021 года. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

отдых в абхазии

гагрский район

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Поселок Цандрыпш Гагрского района попал в топ популярных в 2021 году у туристов деревень, сел и поселков, об этом пишет портал Tvil.ru.Десять популярных деревень для отдыха по итогам 2021 года: Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха в 2021 году.

гагрский район

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отдых в абхазии, гагрский район