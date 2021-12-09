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Цандрыпш попал в топ популярных мест отдыха у туристов в 2021 году
Цандрыпш попал в топ популярных мест отдыха у туристов в 2021 году
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие деревни, села и поселки были популярны у россиян для отдыха по итогам 2021 года. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Поселок Цандрыпш Гагрского района попал в топ популярных в 2021 году у туристов деревень, сел и поселков, об этом пишет портал Tvil.ru.Десять популярных деревень для отдыха по итогам 2021 года: Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха в 2021 году.
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отдых в абхазии, гагрский район

Цандрыпш попал в топ популярных мест отдыха у туристов в 2021 году

10:20 09.12.2021 (обновлено: 10:23 09.12.2021)
© SputnikБелые скалы в районе поселка Цандрипш
Белые скалы в районе поселка Цандрипш - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik
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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие деревни, села и поселки были популярны у россиян для отдыха по итогам 2021 года.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Поселок Цандрыпш Гагрского района попал в топ популярных в 2021 году у туристов деревень, сел и поселков, об этом пишет портал Tvil.ru.
По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для отдыха в деревнях в 2021 году от 2 до 8 ночей и тратили на проживание от 734 рубля до 4 тысячи рублей в сутки за одного человека.
Десять популярных деревень для отдыха по итогам 2021 года:

Деревня, село, поселок

Средние траты на аренду жилья в сутки на одного человека

Среднее число забронированных суток

Морское, Крым

890 рублей

8 ночей

Должанская, Краснодарский край

839 рублей

7 ночей

Цандрыпш, Абхазия

734 рубля

8 ночей

Чемал, Алтай

1258 рублей

3 ночи

Деревня Зеленая Поляна, Башкирия

1568 рублей

2 ночи

Дивеево, Нижегородская область

1186 рублей

2 ночи

Велегож, Тульская область

809 рублей

2 ночи

Сямозеро, Карелия

1797 рублей

6 ночей

Пено, Тверская область

1875 рублей

4,5 ночи

Некрасовское, Ярославская область

4184 рубля

3 ночи

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха в 2021 году.
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