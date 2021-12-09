https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/tsandrypsh-popal-v-top-populyarnykh-mest-otdykha-u-turistov-v-2021-godu-1036655993.html
Цандрыпш попал в топ популярных мест отдыха у туристов в 2021 году
Цандрыпш попал в топ популярных мест отдыха у туристов в 2021 году
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие деревни, села и поселки были популярны у россиян для отдыха по итогам 2021 года. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T10:20+0300
2021-12-09T10:20+0300
2021-12-09T10:23+0300
в абхазии
отдых в абхазии
гагрский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102697/67/1026976752_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0dbf54d9622f8e107834465295a1ecb7.jpg
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Поселок Цандрыпш Гагрского района попал в топ популярных в 2021 году у туристов деревень, сел и поселков, об этом пишет портал Tvil.ru.Десять популярных деревень для отдыха по итогам 2021 года: Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха в 2021 году.
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102697/67/1026976752_28:0:796:576_1920x0_80_0_0_871f89138d550c030b8c02172fad646b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
отдых в абхазии, гагрский район
Цандрыпш попал в топ популярных мест отдыха у туристов в 2021 году
10:20 09.12.2021 (обновлено: 10:23 09.12.2021)
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие деревни, села и поселки были популярны у россиян для отдыха по итогам 2021 года.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik.
Поселок Цандрыпш Гагрского района попал в топ популярных в 2021 году у туристов деревень, сел и поселков, об этом пишет портал Tvil.ru.
По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для отдыха в деревнях в 2021 году от 2 до 8 ночей и тратили на проживание от 734 рубля до 4 тысячи рублей в сутки за одного человека.
Десять популярных деревень для отдыха по итогам 2021 года:
Деревня, село, поселок
Средние траты на аренду жилья в сутки на одного человека
Среднее число забронированных суток
Морское, Крым
890 рублей
8 ночей
Должанская, Краснодарский край
839 рублей
7 ночей
Цандрыпш, Абхазия
734 рубля
8 ночей
Чемал, Алтай
1258 рублей
3 ночи
Деревня Зеленая Поляна, Башкирия
1568 рублей
2 ночи
Дивеево, Нижегородская область
1186 рублей
2 ночи
Велегож, Тульская область
809 рублей
2 ночи
Сямозеро, Карелия
1797 рублей
6 ночей
Пено, Тверская область
1875 рублей
4,5 ночи
Некрасовское, Ярославская область
4184 рубля
3 ночи
Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха в 2021 году.