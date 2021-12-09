https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/turbaza-kaytan-i-karnetsyan-o-kulturno-istoricheskom-turizme-abkhazii--1036658815.html

Турбаза: Кайтан и Карнецян о культурно-историческом туризме Абхазии

Турбаза: Кайтан и Карнецян о культурно-историческом туризме Абхазии

Экскурсовод Арменак Карнецяни историк Шандор Кайтан в эфире радио Sputnik рассказали, что представляет собой культурно-исторический туризм Абхазии. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T14:31+0300

2021-12-09T14:31+0300

2021-12-09T14:31+0300

радио

турбаза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/09/1036658193_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7485c727c8f4d572d3a57968c7748d1a.jpg

Турбаза: Кайтан и Карнецян Турбаза: Кайтан и Карнецян

О развитии в республике культурно-исторического туризма, в программе "Турбаза" разговор шел с экскурсоводом Национальной туристической компании "Турист" Арменаком Карнецяном и историком, руководителем департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Шандором Кайтан.Экскурсовод отметил, что культурно-историческое направление пользуется большим спросом среди туристов. "Культурные объекты вызывают интерес, потому что им по тысяче лет. Очень большой интерес среди туристов вызывает и этнический туризм - знакомство с абхазским обществом, с абхазским селом. Подобные проекты есть в Абхазии, они работают. В Дурипше есть проект "Абхазское застолье", но по факту это не только застолье, это знакомство с бытом семьи абхазского крестьянина, национальными танцами. Есть также этнопарк "Апсны", который открылся в августе и, думаю, тоже будет востребован", - рассказала Карнецян. Подробности слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турбаза, аудио