Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/turbaza-kaytan-i-karnetsyan-o-kulturno-istoricheskom-turizme-abkhazii--1036658815.html
Турбаза: Кайтан и Карнецян о культурно-историческом туризме Абхазии
Турбаза: Кайтан и Карнецян о культурно-историческом туризме Абхазии
Экскурсовод Арменак Карнецяни историк Шандор Кайтан в эфире радио Sputnik рассказали, что представляет собой культурно-исторический туризм Абхазии. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T14:31+0300
2021-12-09T14:31+0300
радио
турбаза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/09/1036658193_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7485c727c8f4d572d3a57968c7748d1a.jpg
Турбаза: Кайтан и Карнецян
Турбаза: Кайтан и Карнецян
О развитии в республике культурно-исторического туризма, в программе "Турбаза" разговор шел с экскурсоводом Национальной туристической компании "Турист" Арменаком Карнецяном и историком, руководителем департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Шандором Кайтан.Экскурсовод отметил, что культурно-историческое направление пользуется большим спросом среди туристов. "Культурные объекты вызывают интерес, потому что им по тысяче лет. Очень большой интерес среди туристов вызывает и этнический туризм - знакомство с абхазским обществом, с абхазским селом. Подобные проекты есть в Абхазии, они работают. В Дурипше есть проект "Абхазское застолье", но по факту это не только застолье, это знакомство с бытом семьи абхазского крестьянина, национальными танцами. Есть также этнопарк "Апсны", который открылся в августе и, думаю, тоже будет востребован", - рассказала Карнецян. Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/09/1036658193_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_331411bbc015b8447f7aee6c1c9ac9dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
турбаза, аудио

Турбаза: Кайтан и Карнецян о культурно-историческом туризме Абхазии

14:31 09.12.2021
Радио
Турбаза: Кайтан и Карнецян
Подписаться на
Экскурсовод Арменак Карнецяни историк Шандор Кайтан в эфире радио Sputnik рассказали, что представляет собой культурно-исторический туризм Абхазии.
О развитии в республике культурно-исторического туризма, в программе "Турбаза" разговор шел с экскурсоводом Национальной туристической компании "Турист" Арменаком Карнецяном и историком, руководителем департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Шандором Кайтан.
Экскурсовод отметил, что культурно-историческое направление пользуется большим спросом среди туристов.
"Культурные объекты вызывают интерес, потому что им по тысяче лет. Очень большой интерес среди туристов вызывает и этнический туризм - знакомство с абхазским обществом, с абхазским селом. Подобные проекты есть в Абхазии, они работают. В Дурипше есть проект "Абхазское застолье", но по факту это не только застолье, это знакомство с бытом семьи абхазского крестьянина, национальными танцами. Есть также этнопарк "Апсны", который открылся в августе и, думаю, тоже будет востребован", - рассказала Карнецян.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:55Игорь Адлейба проведет рейтинговый бой в Екатеринбурге
14:31Турбаза: Кайтан и Карнецян о культурно-историческом туризме Абхазии
13:54Названа лучшая картина года в Абхазии
13:20В Генштабе России заявили, что НАТО нарастила военную активность за последние годы
12:50Назван главный цвет 2022 года
12:35Калугин о связи курса рубля и истерии вокруг Украины
11:55Более 500 нарушителей госграницы Абхазии задержано с сентября по ноябрь 2021 года
11:20СЭС Сухума проведет рейды в школах и ресторанах на предмет соблюдения антиковидных мер
10:48Такие обстоятельства: Эшба о перспективах и проблемах абхазских садоводов
10:20Цандрыпш попал в топ популярных мест отдыха у туристов в 2021 году
09:45Эксперт оценил эффективность "Спутник V" против омикрон-штамма
09:15Как Су-30 и "Мурманск" встречают "партнеров" у границ России: отказы электроники F-35
08:45Территорию вокруг мемориала жертвам Латской трагедии приведут в порядок
ВчераТри человека с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии за сутки
ВчераЧастный дом загорелся в Гагре
ВчераРоссийские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем
ВчераСпасатели нашли пропавшую в горах Ткуарчала девушку
ВчераВ МИД Абхазии отчитались о результатах 55-го раунда Женевских дискуссий
ВчераБолее 7500 человек получили QR-коды о вакцинации в Абхазии
ВчераМалыми шагами к большому делу: руководитель Sputnik о достижениях и задачах