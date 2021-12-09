https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/v-genshtabe-rossii-zayavili-chto-nato-narastila-voennuyu-aktivnost-za-poslednie-gody-1036658688.html

В Генштабе России заявили, что НАТО нарастила военную активность за последние годы

В Генштабе России заявили, что НАТО нарастила военную активность за последние годы

Только за последний месяц совершено около 30 вылетов, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T13:20+0300

2021-12-09T13:20+0300

2021-12-09T13:20+0300

в мире

россия

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министерство обороны рф

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. НАТО в последние годы нарастила военную активность в непосредственной близости от российских границ, стратегическая авиация США тренирует пуски крылатых ракет по объектам на территории России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, пишет РИА Новости. При этом, Минобороны РФ подтверждает готовность к обсуждению проблем безопасности для деэскалации напряженности и повышения уровня взаимного доверия."Не снижается напряженность обстановки в Европе. За последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проводится около 40 крупных военных учений НАТО", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.Он отметил, что в ходе учений НАТО, в которые вовлекаются и внеблоковые страны, к границам РФ передислоцируется большое количество войск, при этом часть боевой техники так и остается в местах проведения маневров.По его оценке, "американская стратегическая авиация значительно увеличила облеты российских границ, в ходе которых осуществляет тренировки пусков крылатых ракет по объектам на территории Российской Федерации"."Наблюдается всплеск военно-морской деятельности сил НАТО в Черном и Балтийском морях. В этом году 26 боевых кораблей нечерноморских государств альянса - Великобритании, Греции, Испании, Италии и США совершили 29 заходов в Черное море. В прошлом году таких заходов было 23. При этом действия кораблей НАТО зачастую носят провокационный характер", - отметил начальник Генштаба.Российские военные, отметил он, внимательно отслеживают все перемещения, "и любые попытки нарушения границы, конечно, будут пресекаться".

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в мире, россия, нато, министерство обороны рф