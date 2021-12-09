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В МИД России назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой
В МИД России назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой
"Саммит за демократию" проходит с четверга по пятницу. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T16:37+0300
2021-12-09T16:37+0300
2021-12-09T16:37+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "идеологизированной массовкой" организованный США "Саммит за демократию", который проходит с 9 по 10 декабря, пишет РИА Новости.США настаивает, что "Саммит за демократию" призван не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, мид рф, россия, сша
В МИД России назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой
"Саммит за демократию" проходит с четверга по пятницу. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "идеологизированной массовкой" организованный США "Саммит за демократию", который проходит с 9 по 10 декабря, пишет РИА Новости.
"Вместо того, чтобы подумать, как всем вместе использовать имеющиеся международно-правовые инструменты и соответствующие универсальные механизмы и организации для продвижения прав человека, для улучшения ситуации с правами человека в различных регионах, наши западные партнеры сейчас готовятся к очередной массовке идеологизированной, речь идет о "Саммите за демократию", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
США настаивает, что "Саммит за демократию" призван не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.