https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/v-mid-rossii-nazvali-sammit-za-demokratiyu-ideologizirovannoy-massovkoy-1036664111.html

В МИД России назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой

В МИД России назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой

"Саммит за демократию" проходит с четверга по пятницу. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T16:37+0300

2021-12-09T16:37+0300

2021-12-09T16:37+0300

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "идеологизированной массовкой" организованный США "Саммит за демократию", который проходит с 9 по 10 декабря, пишет РИА Новости.США настаивает, что "Саммит за демократию" призван не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.

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