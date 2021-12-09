https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/zakharova-zayavila-chto-k-militarizatsii-ukrainy-podklyuchilsya-evrosoyuz--1036664581.html

Захарова заявила, что к милитаризации Украины подключился Евросоюз

Захарова заявила, что к милитаризации Украины подключился Евросоюз

Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь ВВС Украины. 09.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-09T17:55+0300

2021-12-09T17:55+0300

2021-12-09T17:58+0300

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Евросоюз подключился к милитаризации Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.Дипломат также отметила, что прошедшие 7 и 8 декабря очередные заседания Контактной группы и рабочих подгрупп закончились ничем."Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", — заключила Захарова.Военную помощь Украине оказывает и Вашингтон. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, на этой неделе Киев получит стрелковое оружие и боеприпасы — последнюю партию из поставок на 60 миллионов долларов, которые утвердил президент США Джо Байден.В проект оборонного бюджета США на 2022 год заложены 300 миллионов долларов на оказание военной помощи Киеву.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/esche-odna-voyna-kiev-zadumal-otkaz-ot-identichnosti-1036229791.html

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