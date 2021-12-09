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Захарова заявила, что к милитаризации Украины подключился Евросоюз
Захарова заявила, что к милитаризации Украины подключился Евросоюз
Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь ВВС Украины. 09.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-09T17:55+0300
2021-12-09T17:55+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Евросоюз подключился к милитаризации Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.Дипломат также отметила, что прошедшие 7 и 8 декабря очередные заседания Контактной группы и рабочих подгрупп закончились ничем."Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", — заключила Захарова.Военную помощь Украине оказывает и Вашингтон. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, на этой неделе Киев получит стрелковое оружие и боеприпасы — последнюю партию из поставок на 60 миллионов долларов, которые утвердил президент США Джо Байден.В проект оборонного бюджета США на 2022 год заложены 300 миллионов долларов на оказание военной помощи Киеву.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/esche-odna-voyna-kiev-zadumal-otkaz-ot-identichnosti-1036229791.html
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политика, украина, мид рф, россия, совет ес, сша
Захарова заявила, что к милитаризации Украины подключился Евросоюз
17:55 09.12.2021 (обновлено: 17:58 09.12.2021)
Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь ВВС Украины.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik.
Евросоюз подключился к милитаризации Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.
"Второго декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь ВВС Украины. Данная техническая помощь никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик", - заявила Захарова.
Дипломат также отметила, что прошедшие 7 и 8 декабря очередные заседания Контактной группы и рабочих подгрупп закончились ничем.
"Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе", — заключила Захарова.
Военную помощь Украине оказывает и Вашингтон. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, на этой неделе Киев получит стрелковое оружие и боеприпасы — последнюю партию из поставок на 60 миллионов долларов, которые утвердил президент США Джо Байден.
Как сообщал американский министр обороны Ллойд Остин, Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии.
В проект оборонного бюджета США на 2022 год заложены 300 миллионов долларов на оказание военной помощи Киеву.