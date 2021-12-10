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Без репрессий: как бороться с анонимами в Абхазии
Без репрессий: как бороться с анонимами в Абхазии
Кто содержит армии анонимов? Как их вычислить? И что с ними делать? На эти и другие вопросы отвечает блогер Дмитрий Мушба. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T20:10+0300
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3 декабря Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении двух жительниц Абхазии, которым вменяется оскорбление представителей власти с помощью анонимных страниц в социальных сетях. Инцидент получил широкий общественный резонанс.Проблема с анонимами в Абхазии актуальна последние годы. Все больше и больше пользователей соцсетей под чужими никами публикуют непроверенную информацию или же оскорбляют других. Оскорбленные их публикациями требовали выяснить, кто эти пользователи на самом деле. А несколько лет назад были и предложения найти способы запретить регистрироваться в социальных сетях под чужими именами или же полностью заблокировать социальные сети в республике. Но что делать с анонимами?
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общество, видео, социальные сети, абхазия, мультимедиа, видео

Без репрессий: как бороться с анонимами в Абхазии

20:10 10.12.2021
© Видео / Sputnik
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Кто содержит армии анонимов? Как их вычислить? И что с ними делать? На эти и другие вопросы отвечает блогер Дмитрий Мушба.
3 декабря Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении двух жительниц Абхазии, которым вменяется оскорбление представителей власти с помощью анонимных страниц в социальных сетях. Инцидент получил широкий общественный резонанс.
Проблема с анонимами в Абхазии актуальна последние годы. Все больше и больше пользователей соцсетей под чужими никами публикуют непроверенную информацию или же оскорбляют других. Оскорбленные их публикациями требовали выяснить, кто эти пользователи на самом деле. А несколько лет назад были и предложения найти способы запретить регистрироваться в социальных сетях под чужими именами или же полностью заблокировать социальные сети в республике. Но что делать с анонимами?
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