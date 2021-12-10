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Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36079 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29067... 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T23:50+0300
2021-12-10T23:50+0300
2021-12-10T23:52+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 571 протестированного, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 20 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья.
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MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
23:50 10.12.2021 (обновлено: 23:52 10.12.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36079 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29067 человека.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 571 протестированного, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 20 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья.