https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/bolee-120-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1036682408.html

Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36079 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29067... 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T23:50+0300

2021-12-10T23:50+0300

2021-12-10T23:52+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 571 протестированного, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 20 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19