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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/bolee-120-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1036682408.html
Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36079 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29067... 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T23:50+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 571 протестированного, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 20 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Более 120 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

23:50 10.12.2021 (обновлено: 23:52 10.12.2021)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтанция переливания крови в Симферополе
Станция переливания крови в Симферополе - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36079 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29067 человека.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 571 протестированного, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 20 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья.
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