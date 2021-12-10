https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/dostuchatsya-do-kpss-pismo-sta-tridtsati-1036669921.html

Достучаться до КПСС: "Письмо ста тридцати"

Достучаться до КПСС: "Письмо ста тридцати"

10 декабря 1977 года по инициативе абхазских активистов, представителей интеллигенции было составлено "письмо ста тридцати", оно имело серьезные последствия... 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T09:15+0300

2021-12-10T09:15+0300

2021-12-10T09:15+0300

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Об истории написания и обнародования "письма ста тридцати" читайте в материале Sputnik. Появление "письма ста тридцати" связано с принятием конституции СССР в 1977 году. Верховный Совет ЦК КПСС принимал Конституцию автономных республик. Активисты хотели, чтобы в Конституцию республики внесли пункт о возможности Абхазии добровольно перейти в состав другой советской республики.Составление письма поручили юристу-правоведу Михаилу Есианову, который проживал в Донецке. Ему гагрские активисты передали вырезки из газет и документы с фактами искажения истории Абхазии.На основании полученных материалов Есианов составил знаменитое "письмо ста тридцати" в двух вариантах.Первоначально не планировали собирать подписи под письмом, но посоветовавшись они решили собрать их по всей республике.После редакции Аншба, Цвинария и Ачба, письмо попало в руки Олега Дамения, который и довел его до логического конца.10 декабря 1977 года "письмо ста тридцати" было представлено в конечном варианте. К этому времени активисты уже успели собрать подписи по районам Абхазии. Всего получилось 130 человек.После письмо послали в ЦК КПСС и было оно адресовано VIII сессии Верховного Совета СССР.В нем говорилось, что Абхазия уже не может находиться на правах автономии в составе Грузии. Авторы ставили вопрос о выходе Абхазии из состава Грузии.Вопрос обсуждался 18 марта 1978 года на собрании партийного актива Абхазии, и материалы его были опубликованы в местной периодической печати. На собрании актива коллективное письмо было несправедливо оценено как "аполитичное", "клеветническое".После жесткой критики "письма ста тридцати" в республике начинаются массовые волнения и собрания. Люди, несогласные с руководством грузинского обкома партии, в знак протеста стали выходить на площади с требованием принять пункты, изложенные в письме.В июне 1978 года было принято постановление ЦК КПСС и союзного правительства "О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР". В постановлении также был пункт об открытии Абхазского университета и обеспечении выпуска телевизионных передач на абхазском языке.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20180225/krik-otchayaniya-pismo-predstavitelej-abxazskoj-intelligencii-v-ck-vkp-1023247545.html

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политика, общество, ссср, абхазия