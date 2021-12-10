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Достучаться до КПСС: "Письмо ста тридцати"
Достучаться до КПСС: "Письмо ста тридцати"
10 декабря 1977 года по инициативе абхазских активистов, представителей интеллигенции было составлено "письмо ста тридцати", оно имело серьезные последствия... 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T09:15+0300
2021-12-10T09:15+0300
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Об истории написания и обнародования "письма ста тридцати" читайте в материале Sputnik. Появление "письма ста тридцати" связано с принятием конституции СССР в 1977 году. Верховный Совет ЦК КПСС принимал Конституцию автономных республик. Активисты хотели, чтобы в Конституцию республики внесли пункт о возможности Абхазии добровольно перейти в состав другой советской республики.Составление письма поручили юристу-правоведу Михаилу Есианову, который проживал в Донецке. Ему гагрские активисты передали вырезки из газет и документы с фактами искажения истории Абхазии.На основании полученных материалов Есианов составил знаменитое "письмо ста тридцати" в двух вариантах.Первоначально не планировали собирать подписи под письмом, но посоветовавшись они решили собрать их по всей республике.После редакции Аншба, Цвинария и Ачба, письмо попало в руки Олега Дамения, который и довел его до логического конца.10 декабря 1977 года "письмо ста тридцати" было представлено в конечном варианте. К этому времени активисты уже успели собрать подписи по районам Абхазии. Всего получилось 130 человек.После письмо послали в ЦК КПСС и было оно адресовано VIII сессии Верховного Совета СССР.В нем говорилось, что Абхазия уже не может находиться на правах автономии в составе Грузии. Авторы ставили вопрос о выходе Абхазии из состава Грузии.Вопрос обсуждался 18 марта 1978 года на собрании партийного актива Абхазии, и материалы его были опубликованы в местной периодической печати. На собрании актива коллективное письмо было несправедливо оценено как "аполитичное", "клеветническое".После жесткой критики "письма ста тридцати" в республике начинаются массовые волнения и собрания. Люди, несогласные с руководством грузинского обкома партии, в знак протеста стали выходить на площади с требованием принять пункты, изложенные в письме.В июне 1978 года было принято постановление ЦК КПСС и союзного правительства "О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР". В постановлении также был пункт об открытии Абхазского университета и обеспечении выпуска телевизионных передач на абхазском языке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210213/130-yego-posledstviya-kak-Sukhumski-pedinstitut-preobrazovyvali-AGU-Pismo-1026538903.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20190213/Papaskir-gosuniversitet-Abkhazii-poyavilsya-blagodarya-Pismu-130-1026609356.html
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политика, общество, ссср, абхазия

Достучаться до КПСС: "Письмо ста тридцати"

09:15 10.12.2021
© Sputnik / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкVIII сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
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Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
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10 декабря 1977 года по инициативе абхазских активистов, представителей интеллигенции было составлено "письмо ста тридцати", оно имело серьезные последствия для культурно-экономического развития советской Абхазии.
Об истории написания и обнародования "письма ста тридцати" читайте в материале Sputnik.
Появление "письма ста тридцати" связано с принятием конституции СССР в 1977 году. Верховный Совет ЦК КПСС принимал Конституцию автономных республик.
Тогда гагрские активисты Борис Кяхир-ипа, Хараз Чамагуа и многие другие инкогнито собрали молодежь и рассказали о том, что хотят написать письмо, в котором содержались бы чаяния народа по поводу Конституции Абхазии.
Активисты хотели, чтобы в Конституцию республики внесли пункт о возможности Абхазии добровольно перейти в состав другой советской республики.
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Составление письма поручили юристу-правоведу Михаилу Есианову, который проживал в Донецке. Ему гагрские активисты передали вырезки из газет и документы с фактами искажения истории Абхазии.
На основании полученных материалов Есианов составил знаменитое "письмо ста тридцати" в двух вариантах.
Первоначально не планировали собирать подписи под письмом, но посоветовавшись они решили собрать их по всей республике.

В Сухуме они передали копию письма ученому Артуру Аншба, который вместе с Владимиром Цвинария и Романом Ачба отредактировал первоначальную версию. Ученые дополнили обращение в ЦК КПСС более яркими и вопиющими фактами нарушения конституционных прав Абхазии.

После редакции Аншба, Цвинария и Ачба, письмо попало в руки Олега Дамения, который и довел его до логического конца.
10 декабря 1977 года "письмо ста тридцати" было представлено в конечном варианте. К этому времени активисты уже успели собрать подписи по районам Абхазии. Всего получилось 130 человек.
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После письмо послали в ЦК КПСС и было оно адресовано VIII сессии Верховного Совета СССР.
В нем говорилось, что Абхазия уже не может находиться на правах автономии в составе Грузии. Авторы ставили вопрос о выходе Абхазии из состава Грузии.
В Москве, на сессии ЦК партии не рассмотрели письмо. Оно попало к руководству Грузии, которое приказало наказать авторов письма.
Вопрос обсуждался 18 марта 1978 года на собрании партийного актива Абхазии, и материалы его были опубликованы в местной периодической печати. На собрании актива коллективное письмо было несправедливо оценено как "аполитичное", "клеветническое".
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После жесткой критики "письма ста тридцати" в республике начинаются массовые волнения и собрания. Люди, несогласные с руководством грузинского обкома партии, в знак протеста стали выходить на площади с требованием принять пункты, изложенные в письме.
ЦК КП Грузии вынуждено было в своем Постановлении от 25 апреля 1978 года признать, что в развитии экономики и культуры Абхазской АССР были существенные недостатки и просчеты.
В июне 1978 года было принято постановление ЦК КПСС и союзного правительства "О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР". В постановлении также был пункт об открытии Абхазского университета и обеспечении выпуска телевизионных передач на абхазском языке.
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