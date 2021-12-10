Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/kireev-ob-oprose-ifop-o-kriticheskoy-rasovoy-teorii-na-zapade-proizoshli-sboy-i-degradatsiya-1036657467.html
Киреев об опросе IFop о критической расовой теории: на Западе произошли сбой и деградация
Киреев об опросе IFop о критической расовой теории: на Западе произошли сбой и деградация
Кандидат философских наук, политолог, исследователь политических процессов на постсоветском пространстве Владимир Киреев прокомментировал данные опроса... 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T10:53+0300
2021-12-10T10:53+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/09/1036657324_99:0:2600:1407_1920x0_80_0_0_38c2193f7e48d08a5d3d991b962d31db.jpg
Киреев
Киреев
Жителей США, Франции, Германии и Великобритании спросили, как они относятся к критической расовой теории, "культуре отмены", к введению в школьную программу информации о гомосексуальных отношениях и смене пола, а также о возможности детям до 16 лет получать медикаменты для смены пола. Почти половина респондентов поддержали включение в школьные программы материалов о гомосексуальных парах и смене пола. От четверти до трети поддержали "культуру отмены", критическую расовую теорию и решение о "лечении" несовершеннолетних для смены пола.В эфире радио Sputnik Киреев отметил, что данные опроса являются тревожной информацией для жителей постсоветских стран."Все страны СНГ, включая Россию и Кыргызстан, входят в ареал влияния западной цивилизации. Может, мы не сильно зависим от Запада в бытовом плане, но культурная составляющая так или иначе проникает в сознание посредством фильмов, соцсетей, образования и так далее. То, что европейцы сейчас думают о гомосексуальных связях, смене пола и критической расовой теории, через некоторое время может приникнуть и в головы жителей наших стран. И хотя это происходит более медленно, чем в Европе, риск таких необратимых изменений все же высок", — заявил Киреев.По его словам, большей части элиты и интеллигенции также импонируют западные взгляды и это, пусть косвенно, но влияет на принятие решений в разных вопросах."Жители постсоветского пространства привержены более консервативным ценностям, но сегодня нам необходимо жестче защищать общечеловеческие ценности, иначе мы получим поколение, которое будет в корне иначе относиться к институту семьи, гомосексуальным парам, смене пола и так далее. В Европе желание гуманизировать жизнь практически привело к разрушению ценностей, которые транслировала европейская цивилизация еще 100-200 лет назад", — сказал политолог.Он подчеркнул, что необходимо восстанавливать идеологические институты, которые будут "указывать путь" жителям наших стран."В западной цивилизации произошел сбой, идет деградация. Нам необходимо переосмыслить традиции и взять за основу народные, советские, мусульманские, христианские ценности, чтобы противостоять подобному переформатированию сознания, как это происходит в западной цивилизации. Только так мы сможем защитить наше молодое поколение и будущее наших детей и внуков", — заключил Киреев.Опрос был проведен старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 24 по 26 ноября во Франции, Великобритании, Германии и США. Интервью проводились с помощью онлайн-анкеты для самостоятельного заполнения.В опросе приняли участие 4 010 респондентов старше 18 лет: Франция — 1 010, Великобритания — 996, Германия — 1 003, США — 1 001. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/09/1036657324_425:0:2301:1407_1920x0_80_0_0_46aa8c6c44dc3214a42c1d0dacc68906.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Киреев об опросе IFop о критической расовой теории: на Западе произошли сбой и деградация

10:53 10.12.2021
Радио
Киреев
Подписаться на
Кандидат философских наук, политолог, исследователь политических процессов на постсоветском пространстве Владимир Киреев прокомментировал данные опроса, проведенного компанией IFop.
Жителей США, Франции, Германии и Великобритании спросили, как они относятся к критической расовой теории, "культуре отмены", к введению в школьную программу информации о гомосексуальных отношениях и смене пола, а также о возможности детям до 16 лет получать медикаменты для смены пола. Почти половина респондентов поддержали включение в школьные программы материалов о гомосексуальных парах и смене пола. От четверти до трети поддержали "культуру отмены", критическую расовую теорию и решение о "лечении" несовершеннолетних для смены пола.
В эфире радио Sputnik Киреев отметил, что данные опроса являются тревожной информацией для жителей постсоветских стран.
"Все страны СНГ, включая Россию и Кыргызстан, входят в ареал влияния западной цивилизации. Может, мы не сильно зависим от Запада в бытовом плане, но культурная составляющая так или иначе проникает в сознание посредством фильмов, соцсетей, образования и так далее. То, что европейцы сейчас думают о гомосексуальных связях, смене пола и критической расовой теории, через некоторое время может приникнуть и в головы жителей наших стран. И хотя это происходит более медленно, чем в Европе, риск таких необратимых изменений все же высок", — заявил Киреев.
По его словам, большей части элиты и интеллигенции также импонируют западные взгляды и это, пусть косвенно, но влияет на принятие решений в разных вопросах.
"Жители постсоветского пространства привержены более консервативным ценностям, но сегодня нам необходимо жестче защищать общечеловеческие ценности, иначе мы получим поколение, которое будет в корне иначе относиться к институту семьи, гомосексуальным парам, смене пола и так далее. В Европе желание гуманизировать жизнь практически привело к разрушению ценностей, которые транслировала европейская цивилизация еще 100-200 лет назад", — сказал политолог.
Он подчеркнул, что необходимо восстанавливать идеологические институты, которые будут "указывать путь" жителям наших стран.
"В западной цивилизации произошел сбой, идет деградация. Нам необходимо переосмыслить традиции и взять за основу народные, советские, мусульманские, христианские ценности, чтобы противостоять подобному переформатированию сознания, как это происходит в западной цивилизации. Только так мы сможем защитить наше молодое поколение и будущее наших детей и внуков", — заключил Киреев.
Опрос был проведен старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 24 по 26 ноября во Франции, Великобритании, Германии и США. Интервью проводились с помощью онлайн-анкеты для самостоятельного заполнения.
В опросе приняли участие 4 010 респондентов старше 18 лет: Франция — 1 010, Великобритания — 996, Германия — 1 003, США — 1 001. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:31Наглой провокационной вылазкой назвали в Крыму инцидент с военным кораблем Украины
11:25Омикрон-штамм подтвердили у четырех российских туристов
11:15Минпрос Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования
10:53Киреев об опросе IFop о критической расовой теории: на Западе произошли сбой и деградация
10:45Профессор рассказал, нужно ли вакцинировать кошек от коронавируса
10:20Дело россиянки, сбывавшей наркотики в Абхазии, передано в суд
09:15Достучаться до КПСС: "Письмо ста тридцати"
08:45Названы отличия течения COVID-19 при "омикроне"
ВчераДва пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
ВчераДаур Кове назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам
ВчераМинздрав России зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
ВчераПредпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме
ВчераНовогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря
ВчераЗахарова заявила, что к милитаризации Украины подключился Евросоюз
ВчераМИД Абхазии рекомендовал грузинским дипломатам придерживаться норм международного права
ВчераПодписано Соглашение по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии
ВчераВ МИД России назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой
ВчераПесков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией
ВчераГлава Галского района: товары в Абхазию должны идти из дружественных стран
ВчераПасынки советского распада