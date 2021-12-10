https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/kireev-ob-oprose-ifop-o-kriticheskoy-rasovoy-teorii-na-zapade-proizoshli-sboy-i-degradatsiya-1036657467.html

Киреев об опросе IFop о критической расовой теории: на Западе произошли сбой и деградация

Киреев об опросе IFop о критической расовой теории: на Западе произошли сбой и деградация

Кандидат философских наук, политолог, исследователь политических процессов на постсоветском пространстве Владимир Киреев прокомментировал данные опроса... 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T10:53+0300

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Киреев Киреев

Жителей США, Франции, Германии и Великобритании спросили, как они относятся к критической расовой теории, "культуре отмены", к введению в школьную программу информации о гомосексуальных отношениях и смене пола, а также о возможности детям до 16 лет получать медикаменты для смены пола. Почти половина респондентов поддержали включение в школьные программы материалов о гомосексуальных парах и смене пола. От четверти до трети поддержали "культуру отмены", критическую расовую теорию и решение о "лечении" несовершеннолетних для смены пола.В эфире радио Sputnik Киреев отметил, что данные опроса являются тревожной информацией для жителей постсоветских стран."Все страны СНГ, включая Россию и Кыргызстан, входят в ареал влияния западной цивилизации. Может, мы не сильно зависим от Запада в бытовом плане, но культурная составляющая так или иначе проникает в сознание посредством фильмов, соцсетей, образования и так далее. То, что европейцы сейчас думают о гомосексуальных связях, смене пола и критической расовой теории, через некоторое время может приникнуть и в головы жителей наших стран. И хотя это происходит более медленно, чем в Европе, риск таких необратимых изменений все же высок", — заявил Киреев.По его словам, большей части элиты и интеллигенции также импонируют западные взгляды и это, пусть косвенно, но влияет на принятие решений в разных вопросах."Жители постсоветского пространства привержены более консервативным ценностям, но сегодня нам необходимо жестче защищать общечеловеческие ценности, иначе мы получим поколение, которое будет в корне иначе относиться к институту семьи, гомосексуальным парам, смене пола и так далее. В Европе желание гуманизировать жизнь практически привело к разрушению ценностей, которые транслировала европейская цивилизация еще 100-200 лет назад", — сказал политолог.Он подчеркнул, что необходимо восстанавливать идеологические институты, которые будут "указывать путь" жителям наших стран."В западной цивилизации произошел сбой, идет деградация. Нам необходимо переосмыслить традиции и взять за основу народные, советские, мусульманские, христианские ценности, чтобы противостоять подобному переформатированию сознания, как это происходит в западной цивилизации. Только так мы сможем защитить наше молодое поколение и будущее наших детей и внуков", — заключил Киреев.Опрос был проведен старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 24 по 26 ноября во Франции, Великобритании, Германии и США. Интервью проводились с помощью онлайн-анкеты для самостоятельного заполнения.В опросе приняли участие 4 010 респондентов старше 18 лет: Франция — 1 010, Великобритания — 996, Германия — 1 003, США — 1 001. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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