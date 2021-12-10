https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/mikhail-logua-naznachen-rukovoditelem-rup-abkhazavtodor-1036680730.html

Михаил Логуа назначен руководителем РУП "Абхазавтодор"

Михаил Логуа назначен руководителем РУП "Абхазавтодор"

Михаил Логуа возглавлял Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" с июля 2020 по июль 2021 года. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T18:50+0300

2021-12-10T18:50+0300

2021-12-10T19:38+0300

в абхазии

экономика

общество

гк "абхазавтодор"

абхазия

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СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Гендиректором РУП "Абхазавтодор" назначен Михаил Логуа, сообщили Sputnik в пресс-службе Минэкономики Абхазии.Ранее руководителем предприятия был Борис Ачба, которого 5 мая 2021 года Сухумский городской суд признал виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и приговорил к семи годам заключения под стражу с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества.Михаил Логуа родился 27 июля 1970 года в Сухуме. В 1987 году окончил Среднюю школу № 10 в Сухуме.В 1995 году окончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт по специальности "организация перевозок и управление на транспорте". В 2012 году окончил РАНХиГС при Президенте Российской Федерации по специальности "политология".С 1995 по 1997 годы работал в коммерческих структурах Москвы. С 1997 по 2003 годы работал в аппарате Кабинета Министров Абхазии референтом отдела административных и правоохранительных органов, старшим референтом экономического отдела, начальником экономического отдела.С 2003 по 2004 годы работал начальником финансово-экономического отдела администрации Гулрыпшского района, а с 2004 по 2005 годы - первым заместителем главы администрации Гулрыпшского района. В 2005 году он возглавил администрацию.С 2011 по 2013 годы занимал пост вице-президента республики. С 2014 по 2017 годы работал в коммерческих структурах в Москве. С 2017 года по настоящее время - руководитель Фонда им. С.В. Багапш.С июля 2020 по июль 2021 года возглавлял РУП "Черноморэнерго".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210505/Sukhumskiy-sud-prigovoril-Borisa-Achba-k-semi-godam-lisheniya-svobody--1032353393.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210723/Mikhail-Logua-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-Chernomorenergo-1032891636.html

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экономика, общество, гк "абхазавтодор", абхазия