https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/minpros-abkhazii-podpishet-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-rossiyskoy-akademiey-obrazovaniya--1036672589.html

Минпрос Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования

Минпрос Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования

В Москве состоялась встреча главы Минпроса Абхазии Инала Габлия, президента РАО Ольги Васильевой и зампрезидента РАО Геннадия Онищенко. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T11:15+0300

2021-12-10T11:15+0300

2021-12-10T11:15+0300

в абхазии

москва

образование

школы

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0a/1036671975_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_ffdb629241186c075ca6ca56f2f0958d.jpg

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Стороны определили сферы взаимных интересов:На встрече также была достигнута договоренность об участии Российской академии образования в развитии экспериментальной и научно-методической инфраструктуры системы образования Абхазии.

москва

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, образование, школы, абхазия