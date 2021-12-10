https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/minpros-abkhazii-podpishet-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-rossiyskoy-akademiey-obrazovaniya--1036672589.html
Минпрос Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования
Минпрос Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования
В Москве состоялась встреча главы Минпроса Абхазии Инала Габлия, президента РАО Ольги Васильевой и зампрезидента РАО Геннадия Онищенко. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T11:15+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Стороны определили сферы взаимных интересов:На встрече также была достигнута договоренность об участии Российской академии образования в развитии экспериментальной и научно-методической инфраструктуры системы образования Абхазии.
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москва, образование, школы, абхазия
Минпрос Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования
В Москве состоялась встреча главы Минпроса Абхазии Инала Габлия, президента РАО Ольги Васильевой и зампрезидента РАО Геннадия Онищенко.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны определили сферы взаимных интересов:
модернизация дошкольного и общего образования,
профориентация школьников,
развитие теории и практики переводческой деятельности,
формирование системы духовного и нравственного воспитания,
развитие взаимодействия в области методики преподавания национальных языков.
На встрече также была достигнута договоренность об участии Российской академии образования в развитии экспериментальной и научно-методической инфраструктуры системы образования Абхазии.