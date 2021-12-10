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Наглой провокационной вылазкой назвали в Крыму инцидент с военным кораблем Украины
Наглой провокационной вылазкой назвали в Крыму инцидент с военным кораблем Украины
ФСБ России в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Наглой провокационной вылазкой своего военного корабля Украина проверяла Россию на прочность, но теперь Киев воздержится от таких действий, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины, по сообщениям ФСБ России, двигался в четверг в сторону Керченского пролива, не отвечая на требования изменить курс. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.Назвав случившееся "чистой воды провокацией и наглой вылазкой", сенатор отметил четкие действия российской погранслужбы.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу военными были задержаны. Украинских военных 7 сентября 2019 года передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
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Наглой провокационной вылазкой назвали в Крыму инцидент с военным кораблем Украины

11:31 10.12.2021
© Sputnik / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Макс Ветров
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ФСБ России в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Наглой провокационной вылазкой своего военного корабля Украина проверяла Россию на прочность, но теперь Киев воздержится от таких действий, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины, по сообщениям ФСБ России, двигался в четверг в сторону Керченского пролива, не отвечая на требования изменить курс. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

"Это была проверка нас на прочность. Но теперь, думаю, само информационное сопровождение инцидента предостережет Киев от подобных провокаций", - заявил Цеков.

Назвав случившееся "чистой воды провокацией и наглой вылазкой", сенатор отметил четкие действия российской погранслужбы.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу военными были задержаны. Украинских военных 7 сентября 2019 года передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
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