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Никонов об истерии США вокруг России: нас хотят вернуть на 30 лет назад, но мы уже другие
Никонов об истерии США вокруг России: нас хотят вернуть на 30 лет назад, но мы уже другие
О причинах нагнетания напряжения со стороны Запада вокруг России и Беларуси и истинных целях американской администрации на постсоветском пространстве, в том... 10.12.2021, Sputnik Абхазия
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Никонов
Никонов
Глобальная истерика Запада достигла высшей точки, цель политики США уже достаточно ясна - дальнейшее ослабление альтернативных центров силы, которые способны бросить вызов американскому глобальному доминированию, при этом, действуя стереотипно, Соединенные Штаты надеются повторить то, что произошло 30 лет назад - ослабление и развал страны за счет внешнего давления, заявил в Госдуме России известный российский историк, писатель, политолог, государственный и политический деятель, глава Комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов."Вспоминая Беловежские соглашения, которые были заключены 30 лет назад, нас хотят вернуть в ту точку, но нас вернуть нельзя, мы уже другие, и Соединенные Штаты уже другие. Если тогда для многих они были "светом в окошке", то сейчас все иллюзии, которые существовали на этот счет, безусловно исчезли. Нас никогда и никому не удавалось взять извне, но мы уязвимы изнутри, именно в этом урок Беловежья, когда страна была ввергнута в братоубийственное столкновение", - сказал Никонов.
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Никонов об истерии США вокруг России: нас хотят вернуть на 30 лет назад, но мы уже другие

14:54 10.12.2021
Радио
Никонов
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О причинах нагнетания напряжения со стороны Запада вокруг России и Беларуси и истинных целях американской администрации на постсоветском пространстве, в том числе, на Украине, рассуждает известный российский государственный и политический деятель Вячеслав Никонов.
Глобальная истерика Запада достигла высшей точки, цель политики США уже достаточно ясна - дальнейшее ослабление альтернативных центров силы, которые способны бросить вызов американскому глобальному доминированию, при этом, действуя стереотипно, Соединенные Штаты надеются повторить то, что произошло 30 лет назад - ослабление и развал страны за счет внешнего давления, заявил в Госдуме России известный российский историк, писатель, политолог, государственный и политический деятель, глава Комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов.
"Вспоминая Беловежские соглашения, которые были заключены 30 лет назад, нас хотят вернуть в ту точку, но нас вернуть нельзя, мы уже другие, и Соединенные Штаты уже другие. Если тогда для многих они были "светом в окошке", то сейчас все иллюзии, которые существовали на этот счет, безусловно исчезли. Нас никогда и никому не удавалось взять извне, но мы уязвимы изнутри, именно в этом урок Беловежья, когда страна была ввергнута в братоубийственное столкновение", - сказал Никонов.
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