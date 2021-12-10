Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/professor-rasskazal-nuzhno-li-vaktsinirovat-koshek-ot-koronavirusa--1036667301.html
Профессор рассказал, нужно ли вакцинировать кошек от коронавируса
Профессор рассказал, нужно ли вакцинировать кошек от коронавируса
Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ настаивает на вакцинации... 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T10:45+0300
2021-12-10T10:56+0300
радио
подкасты коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/09/1036667274_0:0:2430:1367_1920x0_80_0_0_9ae34b35f3de4d687b5de9dec631e39a.jpg
Профессор рассказал, нужно ли вакцинировать кошек от коронавируса
Профессор рассказал, нужно ли вакцинировать кошек от коронавируса
Всем известные пушистые домашние любимцы могут стать прямой и явной угрозой собственным хозяевам – речь идет о кошках и коронавирусе. Именно поэтому питомцев необходимо вакцинировать от этой болезни, как и людей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко."В принципе, кошек необходимо вакцинировать, есть случаи их заражения от больных людей в домашних условиях и в то же время они способны выделять вирус и быть источником заражения", – сказал профессор.Ситуация не носит какой-то угрожающий характер, говорит эксперт, но наука должна развиваться быстрее инфекции."Пока таких случаев очень мало, это единичные случаи. Но чувствительностью обладают и другие кошачьи – леопарды, львы, тигры, содержащиеся в зоопарках. Такие случаи описаны. И не только кошачьи – другие хищники тоже. Так что их вакцинация актуальна", – резюмировал собеседник.Еще в 2020 году итальянские ученые проверили 540 собак и 277 кошек, чьи хозяева заразились коронавирусом SARS-CoV-2. При этом у 3,4% обследованных собак и 3,9% кошек ученые обнаружили антитела против коронавируса.Уже весной 2021 года в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Вакцина носит название "Карнивак-Ков". По словам разработчиков, срок сохранения иммунитета после прививки – шесть месяцев. В конце мая 2021 года советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о начале вакцинации животных данным препаратом в российских регионах.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/09/1036667274_97:0:2430:1750_1920x0_80_0_0_80c114d1a61aaf62676d86f4621a2805.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты коронавирус, аудио

Профессор рассказал, нужно ли вакцинировать кошек от коронавируса

10:45 10.12.2021 (обновлено: 10:56 10.12.2021)
Радио
Профессор рассказал, нужно ли вакцинировать кошек от коронавируса
Подписаться на
Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ настаивает на вакцинации домашних питомцев.
Всем известные пушистые домашние любимцы могут стать прямой и явной угрозой собственным хозяевам – речь идет о кошках и коронавирусе. Именно поэтому питомцев необходимо вакцинировать от этой болезни, как и людей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
"В принципе, кошек необходимо вакцинировать, есть случаи их заражения от больных людей в домашних условиях и в то же время они способны выделять вирус и быть источником заражения", – сказал профессор.
Ситуация не носит какой-то угрожающий характер, говорит эксперт, но наука должна развиваться быстрее инфекции.
"Пока таких случаев очень мало, это единичные случаи. Но чувствительностью обладают и другие кошачьи – леопарды, львы, тигры, содержащиеся в зоопарках. Такие случаи описаны. И не только кошачьи – другие хищники тоже. Так что их вакцинация актуальна", – резюмировал собеседник.
Еще в 2020 году итальянские ученые проверили 540 собак и 277 кошек, чьи хозяева заразились коронавирусом SARS-CoV-2. При этом у 3,4% обследованных собак и 3,9% кошек ученые обнаружили антитела против коронавируса.
Уже весной 2021 года в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Вакцина носит название "Карнивак-Ков". По словам разработчиков, срок сохранения иммунитета после прививки – шесть месяцев. В конце мая 2021 года советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о начале вакцинации животных данным препаратом в российских регионах.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:31Наглой провокационной вылазкой назвали в Крыму инцидент с военным кораблем Украины
11:25Омикрон-штамм подтвердили у четырех российских туристов
11:15Минпрос Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования
10:53Киреев об опросе IFop о критической расовой теории: на Западе произошли сбой и деградация
10:45Профессор рассказал, нужно ли вакцинировать кошек от коронавируса
10:20Дело россиянки, сбывавшей наркотики в Абхазии, передано в суд
09:15Достучаться до КПСС: "Письмо ста тридцати"
08:45Названы отличия течения COVID-19 при "омикроне"
ВчераДва пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
ВчераДаур Кове назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам
ВчераМинздрав России зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
ВчераПредпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме
ВчераНовогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря
ВчераЗахарова заявила, что к милитаризации Украины подключился Евросоюз
ВчераМИД Абхазии рекомендовал грузинским дипломатам придерживаться норм международного права
ВчераПодписано Соглашение по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии
ВчераВ МИД России назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой
ВчераПесков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией
ВчераГлава Галского района: товары в Абхазию должны идти из дружественных стран
ВчераПасынки советского распада