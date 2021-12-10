https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/sud-londona-udovletvoril-apellyatsiyu-ssha-ob-ekstraditsii-assanzha-1036675600.html

Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь... 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T13:55+0300

2021-12-10T13:55+0300

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политика

джулиан ассанж

сша

великобритания

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорится в материалах суда по итогам заседания в пятницу.Суд рассматривал апелляцию в течение двух дней 27-28 октября, после чего удалился для принятия решения и огласил его сегодня.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

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политика, джулиан ассанж, сша, великобритания