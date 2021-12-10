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Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь... 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T13:55+0300
2021-12-10T14:13+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорится в материалах суда по итогам заседания в пятницу.Суд рассматривал апелляцию в течение двух дней 27-28 октября, после чего удалился для принятия решения и огласил его сегодня.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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политика, джулиан ассанж, сша, великобритания

Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

13:55 10.12.2021 (обновлено: 14:13 10.12.2021)
© Sputnik / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПрокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Алекс Макнотон
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорится в материалах суда по итогам заседания в пятницу.

Суд рассматривал апелляцию в течение двух дней 27-28 октября, после чего удалился для принятия решения и огласил его сегодня.
Отмечается, что слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях о том, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа.

"Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США", - говорится в вердикте суда. При этом указывается, что Ассанж останется под стражей.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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