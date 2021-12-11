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Более 70 человек стали жертвами торнадо в США
Более 70 человек стали жертвами торнадо в США
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В американском Кентукки более 70 человек погибли из-за урагана, заявил губернатор штата Энди Бэшир на пресс-конференции. Об этом... 11.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-11T20:20+0300
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В американском Кентукки более 70 человек погибли из-за урагана, заявил губернатор штата Энди Бэшир на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости."Сейчас число погибших достигает 70 человек, но на самом деле оно может увеличиться до 100 до конца дня", — добавил глава региона.Торнадо и ураганы накрыли восток США, в частности штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.По данным Fox News, непогода оставила без электричества более 200 тысяч человек.Ранее сегодня двое работников онлайн-ритейлера Amazon погибли в результате обрушения склада в городе Эдвардсвилл в штате Иллинойс.
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в мире, торнадо, сша
Более 70 человек стали жертвами торнадо в США
20:20 11.12.2021 (обновлено: 20:22 11.12.2021) СУХУМ, 11 дек - Sputnik.
В американском Кентукки более 70 человек погибли из-за урагана, заявил губернатор штата Энди Бэшир на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Сейчас число погибших достигает 70 человек, но на самом деле оно может увеличиться до 100 до конца дня", — добавил глава региона.
Торнадо и ураганы накрыли восток США, в частности штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.
По данным Fox News, непогода оставила без электричества более 200 тысяч человек.
Ранее сегодня двое работников онлайн-ритейлера Amazon погибли в результате обрушения склада в городе Эдвардсвилл в штате Иллинойс.