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Более 70 человек стали жертвами торнадо в США

Более 70 человек стали жертвами торнадо в США

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В американском Кентукки более 70 человек погибли из-за урагана, заявил губернатор штата Энди Бэшир на пресс-конференции. Об этом... 11.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В американском Кентукки более 70 человек погибли из-за урагана, заявил губернатор штата Энди Бэшир на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости."Сейчас число погибших достигает 70 человек, но на самом деле оно может увеличиться до 100 до конца дня", — добавил глава региона.Торнадо и ураганы накрыли восток США, в частности штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.По данным Fox News, непогода оставила без электричества более 200 тысяч человек.Ранее сегодня двое работников онлайн-ритейлера Amazon погибли в результате обрушения склада в городе Эдвардсвилл в штате Иллинойс.

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в мире, торнадо, сша