https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/edinichnye-sluchai-vrach-rasskazala-o-smertnosti-sredi-privitykh-ot-covid-19-1036690303.html

Единичные случаи: врач рассказала о смертности среди привитых от COVID-19

Единичные случаи: врач рассказала о смертности среди привитых от COVID-19

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА, советник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в интервью радио Sputnik рассказала о том... 11.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-11T18:45+0300

2021-12-11T18:45+0300

2021-12-11T18:45+0300

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вакцинация от covid-19 в абхазии

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По словам Алисы Матуа, число тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди людей, вакцинированных двухкомпонентной вакциной "Спутник V" очень маленькое."Мы с первого дня говорим, что вакцинированный человек может заразиться, но вакцинация нужна нам для того, чтобы этот пациент не болел тяжело, и в этот период выделение вируса сокращалось в разы. Так и происходит - практически в 2-3 раза выделение вируса сокращается, если пациент на момент инфицирования естественным вирусом был уже вакцинирован и имел иммунитет". - рассказала Матуа.Абсолютное большинство людей, которые были вакцинированы, но затем заболели коронавирусной инфекцией выживают именно потому, что сделали прививку, говорит Алиса Матуа."Мы это делаем для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, и для того, чтобы человек, который будет инфицирован, переболел легко. То есть защитить человека на 100% путем вакцинопрофилактики от инфицирования нельзя, никто таких гарантий никогда не давал. Цель – создание коллективного иммунитета", - подчеркнула она.Также она подчеркнула, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" - это векторные вакцины, не содержащие ни убитого, ни живого вируса, поэтому после вакцинации человек никак не может быть опасным для окружающих.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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