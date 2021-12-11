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Единичные случаи: врач рассказала о смертности среди привитых от COVID-19
Единичные случаи: врач рассказала о смертности среди привитых от COVID-19
Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА, советник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в интервью радио Sputnik рассказала о том... 11.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-11T18:45+0300
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По словам Алисы Матуа, число тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди людей, вакцинированных двухкомпонентной вакциной "Спутник V" очень маленькое."Мы с первого дня говорим, что вакцинированный человек может заразиться, но вакцинация нужна нам для того, чтобы этот пациент не болел тяжело, и в этот период выделение вируса сокращалось в разы. Так и происходит - практически в 2-3 раза выделение вируса сокращается, если пациент на момент инфицирования естественным вирусом был уже вакцинирован и имел иммунитет". - рассказала Матуа.Абсолютное большинство людей, которые были вакцинированы, но затем заболели коронавирусной инфекцией выживают именно потому, что сделали прививку, говорит Алиса Матуа."Мы это делаем для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, и для того, чтобы человек, который будет инфицирован, переболел легко. То есть защитить человека на 100% путем вакцинопрофилактики от инфицирования нельзя, никто таких гарантий никогда не давал. Цель – создание коллективного иммунитета", - подчеркнула она.Также она подчеркнула, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" - это векторные вакцины, не содержащие ни убитого, ни живого вируса, поэтому после вакцинации человек никак не может быть опасным для окружающих.
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видео, вакцинация, мультимедиа, вакцинация от covid-19 в абхазии, видео

Единичные случаи: врач рассказала о смертности среди привитых от COVID-19

18:45 11.12.2021
© Видео / Sputnik
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Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА, советник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в интервью радио Sputnik рассказала о том, как проходит вакцинация в республике и как бороться с антиваксерами.
По словам Алисы Матуа, число тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди людей, вакцинированных двухкомпонентной вакциной "Спутник V" очень маленькое.
"Мы с первого дня говорим, что вакцинированный человек может заразиться, но вакцинация нужна нам для того, чтобы этот пациент не болел тяжело, и в этот период выделение вируса сокращалось в разы. Так и происходит - практически в 2-3 раза выделение вируса сокращается, если пациент на момент инфицирования естественным вирусом был уже вакцинирован и имел иммунитет". - рассказала Матуа.
Абсолютное большинство людей, которые были вакцинированы, но затем заболели коронавирусной инфекцией выживают именно потому, что сделали прививку, говорит Алиса Матуа.
"Мы это делаем для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, и для того, чтобы человек, который будет инфицирован, переболел легко. То есть защитить человека на 100% путем вакцинопрофилактики от инфицирования нельзя, никто таких гарантий никогда не давал. Цель – создание коллективного иммунитета", - подчеркнула она.
Также она подчеркнула, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" - это векторные вакцины, не содержащие ни убитого, ни живого вируса, поэтому после вакцинации человек никак не может быть опасным для окружающих.
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