https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/ekspert-rasskazal-na-chto-obraschat-vnimanie-pri-pokupke-produktov--1036667475.html

Эксперт рассказал, на что обращать внимание при покупке продуктов

Эксперт рассказал, на что обращать внимание при покупке продуктов

Независимый эксперт по безопасности пищевой продукции Алмаз Давлетов рассказал, на какую информацию на этикетках пищевых продуктов необходимо обращать внимание... 11.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-11T16:41+0300

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Давлетов Давлетов

В гостях у радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что, если не брать во внимание полную информацию, то покупатель получит совсем не тот продукт, на который рассчитывал."Я, несмотря на то что являюсь экспертом, делаю покупки, как и все потребители, исходя из того, сколько у меня есть времени. Иногда после того, как я купил тот или иной продукт, понимаю, что это не то, чего ожидал. Тогда улыбаюсь и думаю, что это интересный сектор и с этим производителем я бы поработал. Рекомендую всем обращать внимание на то, что написано на этикетке. Это единственная гарантия, что вы получите максимальное удовольствие от того или иного продукта питания", — сказал Давлетов.Он подчеркнул, что состав продукта обязательно идет в последовательности, которая зависит от количества использованного сырья."Если на продукте указаны соблюдение стандартов халал или органик или какой-то ГОСТ, стандарты организации, тот производитель обязан их соблюдать и предоставлять доказательства их соответствия заинтересованным сторонам", — сказал Давлетов.Он добавил, что, по его наблюдениям, большинство производителей добросовестно выполняют обязательства, размещая на этикетках необходимую информацию о своем продукте.

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