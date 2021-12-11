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Гаджеты в авто: что реально помогает, а что — бесполезная трата денег?
Гаджеты в авто: что реально помогает, а что — бесполезная трата денег?
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане ... 11.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-11T15:11+0300
2021-12-11T15:11+0300
2021-12-11T15:11+0300
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Гаджеты в авто: что реально помогает, а что — бесполезная трата денег?
Гаджеты в авто: что реально помогает, а что — бесполезная трата денег?
Умные устройства проникли во все сферы нашей жизни. Целая отрасль специализируется на производстве гаджетов для авто. Навигаторы и антирадары, радар-детекторы и массажные накидки, пусковые устройства и видеорегистраторы. Что из этого полезно, а на что не стоит тратить деньги? Как гаджеты упрощают жизнь водителя?Ян Хайцеэр и Антон Шапарин рассказали о своем опыте использования различных автодевайсов, и выбирали лучшие марки.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Гаджеты в авто: что реально помогает, а что — бесполезная трата денег?
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина.
Умные устройства проникли во все сферы нашей жизни. Целая отрасль специализируется на производстве гаджетов для авто. Навигаторы и антирадары, радар-детекторы и массажные накидки, пусковые устройства и видеорегистраторы. Что из этого полезно, а на что не стоит тратить деньги? Как гаджеты упрощают жизнь водителя?
Ян Хайцеэр
и Антон Шапарин
рассказали о своем опыте использования различных автодевайсов, и выбирали лучшие марки.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости.