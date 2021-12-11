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Кадры последствий разрушительного торнадо в Кентукки

Кадры последствий разрушительного торнадо в Кентукки

Десятки людей погибли после того, как торнадо пронесся по американскому штату Кентукки. 11.12.2021, Sputnik Абхазия

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По словам губернатора штата Энди Бэшира, число погибших уже достигло 70 и может вырасти до 100.Торнадо и ураганы накрыли восток США, в частности штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.По данным американских СМИ, непогода оставила без электричества более 200 тысяч человек.

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в мире, кентукки, торнадо, мультимедиа, сша, видео