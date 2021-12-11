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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/menee-100-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-abkhazii-1036691532.html
Менее 100 случаев коронавируса выявили за сутки в Абхазии
Менее 100 случаев коронавируса выявили за сутки в Абхазии
За все время пандемии в Абхазии выявлено свыше 36 тысяч случаев коронавируса. 11.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-11T23:36+0300
2021-12-11T23:36+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 387 человек в Абхазии, положительный тест получили 98 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 89 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 из них в тяжелом состоянии здоровья.В Очамчырской ЦРБ - 19 пациентов, состояние здоровья семи человек тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, трое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 10 пациентов, два человека в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36177 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29067 человек.
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новости, коронавирус - 2021

Менее 100 случаев коронавируса выявили за сутки в Абхазии

23:36 11.12.2021
© AFP 2021 / INA FASSBENDERФельдшер готовит экспресс-тест на корону для журналистов в центре вакцинации от COVID-19 в Кельне, западная Германия
Фельдшер готовит экспресс-тест на корону для журналистов в центре вакцинации от COVID-19 в Кельне, западная Германия - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / INA FASSBENDER
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За все время пандемии в Абхазии выявлено свыше 36 тысяч случаев коронавируса.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 387 человек в Абхазии, положительный тест получили 98 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 89 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 из них в тяжелом состоянии здоровья.
В Очамчырской ЦРБ - 19 пациентов, состояние здоровья семи человек тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, трое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 10 пациентов, два человека в тяжелом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36177 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29067 человек.
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