https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/menee-100-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-abkhazii-1036691532.html

Менее 100 случаев коронавируса выявили за сутки в Абхазии

Менее 100 случаев коронавируса выявили за сутки в Абхазии

За все время пандемии в Абхазии выявлено свыше 36 тысяч случаев коронавируса. 11.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-11T23:36+0300

2021-12-11T23:36+0300

2021-12-11T23:36+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

коронавирус - 2021

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 387 человек в Абхазии, положительный тест получили 98 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 89 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 из них в тяжелом состоянии здоровья.В Очамчырской ЦРБ - 19 пациентов, состояние здоровья семи человек тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 20, трое в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 10 пациентов, два человека в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36177 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29067 человек.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, коронавирус - 2021