https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/mozhno-li-vosstanovit-lesnoy-fond-posle-vyrubok-1036590676.html

Можно ли восстановить лесной фонд после вырубок

Можно ли восстановить лесной фонд после вырубок

Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории. 11.12.2021, Sputnik Абхазия

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Можно ли восстановить лесной фонд после вырубок Можно ли восстановить лесной фонд после вырубок

Ежегодно в Карелии вырубают порядка 6 млн кубометров леса. Во времена Советского союза цифры были еще больше – тогда из Карелии каждый год вывозили около 20 млн кубометров. Грозит ли обезлесивание, как происходит восстановление лесного фонда, что такое еловый детский сад и сколько нужно человек, чтобы за день засадить деревьями гектар земли.Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Слушайте подкасты РИА Новости.

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