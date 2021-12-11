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Можно ли восстановить лесной фонд после вырубок
Можно ли восстановить лесной фонд после вырубок
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории. 11.12.2021, Sputnik Абхазия
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Можно ли восстановить лесной фонд после вырубок
Можно ли восстановить лесной фонд после вырубок
Ежегодно в Карелии вырубают порядка 6 млн кубометров леса. Во времена Советского союза цифры были еще больше – тогда из Карелии каждый год вывозили около 20 млн кубометров. Грозит ли обезлесивание, как происходит восстановление лесного фонда, что такое еловый детский сад и сколько нужно человек, чтобы за день засадить деревьями гектар земли.Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Можно ли восстановить лесной фонд после вырубок

10:37 11.12.2021
Радио
Можно ли восстановить лесной фонд после вырубок
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Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
Ежегодно в Карелии вырубают порядка 6 млн кубометров леса. Во времена Советского союза цифры были еще больше – тогда из Карелии каждый год вывозили около 20 млн кубометров. Грозит ли обезлесивание, как происходит восстановление лесного фонда, что такое еловый детский сад и сколько нужно человек, чтобы за день засадить деревьями гектар земли.
Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.
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