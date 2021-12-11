https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/takie-obstoyatelstva-matua-o-privivke-ot-covid-19-antitelakh-novom-shtamme-i-antivakserakh-1036671663.html

Такие обстоятельства: Матуа о прививке от COVID-19, антителах, новом штамме и антиваксерах

Такие обстоятельства: Матуа о прививке от COVID-19, антителах, новом штамме и антиваксерах

О ситуации с вакцинации от коронавируса в Абхазии, о причинах снижения темпов вакцинации, о том, как бороться с антиваксерами, в эфире радио Sputnik рассказала... 11.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-11T12:56+0300

2021-12-11T12:56+0300

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Такие обстоятельства: Матуа о темпах вакцинации и борьбе с антиваксерами Такие обстоятельства: Матуа о темпах вакцинации и борьбе с антиваксерами

Алиса Матуа сообщила, что в Абхазии практически не было тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди людей, вакцинированных двухкомпонентной вакциной "Спутник V". "Мы с первого дня говорим, что вакцинированный человек может заразиться, но вакцинация нужна нам для того, чтобы этот пациент не болел тяжело и в этот период выделение вируса сокращалось в разы. Так и происходит - практически в 2-3 раза выделение вируса сокращается, если пациент на момент инфицирования естественным вирусом, был уже вакцинирован и имел иммунитет". - рассказала Матуа. Также Матуа напомнила, что вакцины "Спутник" - это векторные вакцины, не содержащие ни убитого, ни живого вируса, поэтому после вакцинации человек никак не может быть опасным для окружающих. "Но пациента предупреждают, чтобы неделю, он хотя бы первые три дня, все-таки воздерживался от дополнительных контактов, соблюдал социальную дистанцию для того, чтобы именно в тот период, когда у него формируется иммунитет от коронавируса, не заразился естественным вирусом. Чтобы успеть создать этот иммунитет", - объяснила ученый. Она также рассказала, почему во всем мире врачи перед вакцинацией не требуют с пациентов справки о наличии антител к коронавирусу. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, подкасты коронавирус, аудио