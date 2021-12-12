https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/abkhazskie-sportsmeny-zanyali-shest-prizovykh-mest-na-turnire-po-tkhekvondo-v-moskve-1036698310.html

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли шесть призовых мест на турнире в Москве

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли шесть призовых мест на турнире в Москве

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Спортсмены из Абхазии заняли шесть призовых мест в соревнованиях по тхэквондо "Московский вызов", прошедших 12 декабря в столице... 12.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Спортсмены из Абхазии заняли шесть призовых мест в соревнованиях по тхэквондо "Московский вызов", прошедших 12 декабря в столице России. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.В турнире участвовало более двух тысяч спортсменов из 36 регионов России, а также из Абхазии, Узбекистана и Белоруссии.Абхазию на соревнованиях представляли восемь спортсменов, им удалось завоевать две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.Тренируют спортсменов Нугзар Торчинава, Саида Гумба и Тимур Барциц.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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