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Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли шесть призовых мест на турнире в Москве
Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли шесть призовых мест на турнире в Москве
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Спортсмены из Абхазии заняли шесть призовых мест в соревнованиях по тхэквондо "Московский вызов", прошедших 12 декабря в столице... 12.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Спортсмены из Абхазии заняли шесть призовых мест в соревнованиях по тхэквондо "Московский вызов", прошедших 12 декабря в столице России. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.В турнире участвовало более двух тысяч спортсменов из 36 регионов России, а также из Абхазии, Узбекистана и Белоруссии.Абхазию на соревнованиях представляли восемь спортсменов, им удалось завоевать две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.Тренируют спортсменов Нугзар Торчинава, Саида Гумба и Тимур Барциц.
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Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли шесть призовых мест на турнире в Москве

21:51 12.12.2021 (обновлено: 22:19 12.12.2021)
© Foto / facebook / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуСоревнования Федерации тхэквондо МФТ России - "Московский вызов".
Соревнования Федерации тхэквондо МФТ России - Московский вызов. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
© Foto / facebook / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Спортсмены из Абхазии заняли шесть призовых мест в соревнованиях по тхэквондо "Московский вызов", прошедших 12 декабря в столице России. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.
В турнире участвовало более двух тысяч спортсменов из 36 регионов России, а также из Абхазии, Узбекистана и Белоруссии.
Абхазию на соревнованиях представляли восемь спортсменов, им удалось завоевать две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Первые места заняли Самир Бадия и Гарик Текнеджян, второе место занял Леонард Керян, бронзовыми призерами турнира стали Энвер Отырба, Инал Смыр и Вероника Чакрян, говорится в сообщении.

Тренируют спортсменов Нугзар Торчинава, Саида Гумба и Тимур Барциц.
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