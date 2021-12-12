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Борис Багателия завоевал Кубок России по дзюдо среди ветеранов
Борис Багателия завоевал Кубок России по дзюдо среди ветеранов
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Борис Багателия стал победителем Кубка России по дзюдо среди ветеранов, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии. 12.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Борис Багателия стал победителем Кубка России по дзюдо среди ветеранов, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии.Кубок России по дзюдо среди ветеранов прошел 12 декабря в Москве. Открытые всероссийские соревнования были посвящены Дню Героев Отечества в России.Борис Багателия - двукратный чемпион мира по самбо среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России среди ветеранов, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20171024/boris-bagateliya-stal-chempionom-mira-po-sambo-sredi-veteranov-1022214556.html
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спорт, новости, дзюдо

Борис Багателия завоевал Кубок России по дзюдо среди ветеранов

21:28 12.12.2021 (обновлено: 21:32 12.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукБорис Багателия
Борис Багателия - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Борис Багателия стал победителем Кубка России по дзюдо среди ветеранов, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии.
Кубок России по дзюдо среди ветеранов прошел 12 декабря в Москве. Открытые всероссийские соревнования были посвящены Дню Героев Отечества в России.
Борис Багателия - двукратный чемпион мира по самбо среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России среди ветеранов, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
GAMES-EUR-2015-WRESTLING-SAMBO - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2017
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