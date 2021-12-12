https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/boris-bagateliya-zavoeval-kubok-rossii-po-dzyudo-sredi-veteranov-1036697812.html

Борис Багателия завоевал Кубок России по дзюдо среди ветеранов

Борис Багателия завоевал Кубок России по дзюдо среди ветеранов

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Борис Багателия стал победителем Кубка России по дзюдо среди ветеранов, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии. 12.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Борис Багателия стал победителем Кубка России по дзюдо среди ветеранов, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии.Кубок России по дзюдо среди ветеранов прошел 12 декабря в Москве. Открытые всероссийские соревнования были посвящены Дню Героев Отечества в России.Борис Багателия - двукратный чемпион мира по самбо среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России среди ветеранов, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20171024/boris-bagateliya-stal-chempionom-mira-po-sambo-sredi-veteranov-1022214556.html

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