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Борис Багателия завоевал Кубок России по дзюдо среди ветеранов
Борис Багателия завоевал Кубок России по дзюдо среди ветеранов
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Борис Багателия стал победителем Кубка России по дзюдо среди ветеранов, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии. 12.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Борис Багателия стал победителем Кубка России по дзюдо среди ветеранов, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии.Кубок России по дзюдо среди ветеранов прошел 12 декабря в Москве. Открытые всероссийские соревнования были посвящены Дню Героев Отечества в России.Борис Багателия - двукратный чемпион мира по самбо среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России среди ветеранов, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20171024/boris-bagateliya-stal-chempionom-mira-po-sambo-sredi-veteranov-1022214556.html
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спорт, новости, дзюдо
Борис Багателия завоевал Кубок России по дзюдо среди ветеранов
21:28 12.12.2021 (обновлено: 21:32 12.12.2021) СУХУМ, 12 дек - Sputnik.
Борис Багателия стал победителем Кубка России по дзюдо среди ветеранов, сообщает
Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии.
Кубок России по дзюдо среди ветеранов прошел 12 декабря в Москве. Открытые всероссийские соревнования были посвящены Дню Героев Отечества в России.
Борис Багателия - двукратный чемпион мира по самбо среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России среди ветеранов, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.