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Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России
Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России
Главный нормативный правовой акт Российской Федерации был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 12.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-12T10:55+0300
2021-12-12T10:55+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции Российской Федерации.Бжания отметил, что Конституция России, провозгласившая человека, его права и свободы высшей ценностью и содержащая в себе важнейшие нравственные ориентиры, является прочным фундаментом успешного развития страны."Результат общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Документ в 2020 году подтверждает высокое доверие и народную поддержку проводимого Вами, уважаемый Владимир Владимирович, курса", - подчеркнул президент Абхазии.Он пожелал всему российскому народу процветания и благополучия.Современная Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.
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новости
Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России
10:55 12.12.2021 (обновлено: 11:06 12.12.2021)
Главный нормативный правовой акт Российской Федерации был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции Российской Федерации.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте выразить Вам свое уважение и направить поздравление по случаю государственного праздника – Дня Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года занимает особое место в современной истории России, ознаменовав собой новый этап в жизни государства", – говорится в поздравительном адресе, распространенном пресс-службой главы государства.
Бжания отметил, что Конституция России, провозгласившая человека, его права и свободы высшей ценностью и содержащая в себе важнейшие нравственные ориентиры, является прочным фундаментом успешного развития страны.
"Результат общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Документ в 2020 году подтверждает высокое доверие и народную поддержку проводимого Вами, уважаемый Владимир Владимирович, курса", - подчеркнул президент Абхазии.
Он пожелал всему российскому народу процветания и благополучия.
Современная Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.