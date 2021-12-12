https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-konstitutsii-rossii-1036692603.html

Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России

Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России

Главный нормативный правовой акт Российской Федерации был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 12.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции Российской Федерации.Бжания отметил, что Конституция России, провозгласившая человека, его права и свободы высшей ценностью и содержащая в себе важнейшие нравственные ориентиры, является прочным фундаментом успешного развития страны."Результат общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Документ в 2020 году подтверждает высокое доверие и народную поддержку проводимого Вами, уважаемый Владимир Владимирович, курса", - подчеркнул президент Абхазии.Он пожелал всему российскому народу процветания и благополучия.Современная Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.

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