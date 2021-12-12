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Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 10 миллионов
Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 10 миллионов
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 10 016 896, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 12.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 10 016 896, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.За последние сутки выявили 29 929 случаев."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 929 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2306 (7,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 10 016 896 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,30%.
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новости, россия, коронавирус - 2021

Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 10 миллионов

13:10 12.12.2021
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 10 016 896, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За последние сутки выявили 29 929 случаев.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 929 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2306 (7,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 10 016 896 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,30%.
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