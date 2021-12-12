https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/dopolnitelnoe-otdelenie-otkryto--v-gudautskom-kovidnom-gospitale-1036697225.html

Дополнительное отделение открыто в Гудаутском ковидном госпитале

Дополнительное отделение открыто в Гудаутском ковидном госпитале

По данным Оперштаба на 11 декабря, с начала пандемии коронавирусной инфекции в республике умерло 539 человек с COVID-19 из 36177 заболевших. 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T20:36+0300

2021-12-12T20:36+0300

2021-12-12T21:21+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Дополнительное отделение на 30 коек открыли в Гудаутском ковидном госпитале, сообщила Sputnik замглавврача медучреждения Ангелина Отырба.Накануне в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал об открытии допотделения в главном ковидном центре Абхазии."Гудаутский ковидный госпиталь начинает планово наполняться, как это было в июле. Уже сегодня будет сформирована дополнительная бригада, для того чтобы в госпитале уже сегодня было открыто дополнительное отделение, а это на 30 человек", - отметил он.Бутба сообщил также и о том, что мобильный госпиталь Минобороны России, развернутый в Сухуме с 18 августа, завершает свою миссию в Абхазии, и теперь вся нагрузка ляжет на медицинское сообщество республики.По информации министра на 11 декабря, в ковидных учреждениях страны проходят стационарное лечение 209 человек.

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