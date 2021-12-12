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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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Дополнительное отделение открыто в Гудаутском ковидном госпитале
Дополнительное отделение открыто в Гудаутском ковидном госпитале
По данным Оперштаба на 11 декабря, с начала пандемии коронавирусной инфекции в республике умерло 539 человек с COVID-19 из 36177 заболевших. 12.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-12T20:36+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Дополнительное отделение на 30 коек открыли в Гудаутском ковидном госпитале, сообщила Sputnik замглавврача медучреждения Ангелина Отырба.Накануне в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал об открытии допотделения в главном ковидном центре Абхазии."Гудаутский ковидный госпиталь начинает планово наполняться, как это было в июле. Уже сегодня будет сформирована дополнительная бригада, для того чтобы в госпитале уже сегодня было открыто дополнительное отделение, а это на 30 человек", - отметил он.Бутба сообщил также и о том, что мобильный госпиталь Минобороны России, развернутый в Сухуме с 18 августа, завершает свою миссию в Абхазии, и теперь вся нагрузка ляжет на медицинское сообщество республики.По информации министра на 11 декабря, в ковидных учреждениях страны проходят стационарное лечение 209 человек.
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Дополнительное отделение открыто в Гудаутском ковидном госпитале

20:36 12.12.2021 (обновлено: 21:21 12.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По данным Оперштаба на 11 декабря, с начала пандемии коронавирусной инфекции в республике умерло 539 человек с COVID-19 из 36177 заболевших.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Дополнительное отделение на 30 коек открыли в Гудаутском ковидном госпитале, сообщила Sputnik замглавврача медучреждения Ангелина Отырба.
Накануне в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал об открытии допотделения в главном ковидном центре Абхазии.
"Гудаутский ковидный госпиталь начинает планово наполняться, как это было в июле. Уже сегодня будет сформирована дополнительная бригада, для того чтобы в госпитале уже сегодня было открыто дополнительное отделение, а это на 30 человек", - отметил он.
Бутба сообщил также и о том, что мобильный госпиталь Минобороны России, развернутый в Сухуме с 18 августа, завершает свою миссию в Абхазии, и теперь вся нагрузка ляжет на медицинское сообщество республики.
По информации министра на 11 декабря, в ковидных учреждениях страны проходят стационарное лечение 209 человек.
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