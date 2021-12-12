https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/dzhapua-o-luchnom-dele-eto-filosofskiy-put--1036659073.html

Джапуа о лучном деле: это философский путь

Джапуа о лучном деле: это философский путь

Член клуба лучников "Афырхы", художник Батал Джапуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о развитии лучного дела в республике. 12.12.2021, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Батал Джапуа Дополнительное время: Батал Джапуа

Батал Джапуа напомнил, что лучное дело не спорт, а издревле считалось искусством. "Мы фактически занимаемся искусством, прежде всего, овладения собой. Потому что лучное дело направлено внутрь человека. Есть некоторые люди, которые хотят сразу результата, но это не главная цель для лучника. Главная цель - познать себя, уйти в себя. Ошибка - и винить некого, потому что никто не виноват, почему не удалось погрузиться в себя, понять себя, чтобы поразить цель. Это философский путь", - отметил Батал Джапуа. Подробности слушайте в аудиофайле.

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