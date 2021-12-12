Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/dzhapua-o-luchnom-dele-eto-filosofskiy-put--1036659073.html
Джапуа о лучном деле: это философский путь
Джапуа о лучном деле: это философский путь
Член клуба лучников "Афырхы", художник Батал Джапуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о развитии лучного дела в республике. 12.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-12T11:10+0300
2021-12-12T11:40+0300
радио
дополнительное время
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/09/1036659989_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_80b1d1ab59bbe4f125af639719c7a9d1.jpg
Дополнительное время: Батал Джапуа
Дополнительное время: Батал Джапуа
Батал Джапуа напомнил, что лучное дело не спорт, а издревле считалось искусством. "Мы фактически занимаемся искусством, прежде всего, овладения собой. Потому что лучное дело направлено внутрь человека. Есть некоторые люди, которые хотят сразу результата, но это не главная цель для лучника. Главная цель - познать себя, уйти в себя. Ошибка - и винить некого, потому что никто не виноват, почему не удалось погрузиться в себя, понять себя, чтобы поразить цель. Это философский путь", - отметил Батал Джапуа. Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/09/1036659989_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d5afb2475ef3c7d522d9b74fdfebd8de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дополнительное время, аудио

Джапуа о лучном деле: это философский путь

11:10 12.12.2021 (обновлено: 11:40 12.12.2021)
Радио
Дополнительное время: Батал Джапуа
Подписаться на
Член клуба лучников "Афырхы", художник Батал Джапуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о развитии лучного дела в республике.
Батал Джапуа напомнил, что лучное дело не спорт, а издревле считалось искусством.
"Мы фактически занимаемся искусством, прежде всего, овладения собой. Потому что лучное дело направлено внутрь человека. Есть некоторые люди, которые хотят сразу результата, но это не главная цель для лучника. Главная цель - познать себя, уйти в себя. Ошибка - и винить некого, потому что никто не виноват, почему не удалось погрузиться в себя, понять себя, чтобы поразить цель. Это философский путь", - отметил Батал Джапуа.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:10Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 10 миллионов
11:21Все по плану: в УКС рассказали о работах по освещению трассы Сухум-Очамчыра
11:10Джапуа о лучном деле: это философский путь
10:55Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России
10:34"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи
09:56Унесшие жизни ураганы в США признали одними из сильнейших в истории
09:15Голосование на выборах президента началось в Приднестровье
08:52Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" проверят за 10 дней
ВчераМенее 100 случаев коронавируса выявили за сутки в Абхазии
ВчераБолее 70 человек стали жертвами торнадо в США
ВчераЧарующие великаны: горные пейзажи Абхазии
ВчераСамолет-разведчик ВВС США заметили вблизи Донбасса
Вчера"Еду домой с победой": Игорь Адлейба о рейтинговом бое в Екатеринбурге
ВчераЭксперт рассказал, на что обращать внимание при покупке продуктов
ВчераМВД Абхазии возбудило уголовные дела за хранение и перевозку наркотиков
ВчераГаджеты в авто: что реально помогает, а что — бесполезная трата денег?
ВчераСанатории Кубани разработали программы постковидной реабилитации
ВчераРоссии - пятерка от НАТО: новые детали разговора Путина и Байдена
ВчераТакие обстоятельства: Матуа о прививке от COVID-19, антителах, новом штамме и антиваксерах
ВчераНастроение "ручной работы": на "Гуме" открылась предновогодняя ярмарка